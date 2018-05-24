1 июня новосибирцев приглашают отметить детский праздник 

Всех желающих 1 июня в 12:00 парк №1 им. С. М. Кирова и редакция «Аргументы и факты на Оби» приглашает на празднование Дня защиты детей. Вход свободный!
Для гостей редакция «АиФ на Оби» на своей игровой площадке в парке подготовила увлекательную игровую программу, спортивные конкурсы, мастер-классы, а также приятные и полезные призы и подарки, которые понравятся и детям, и взрослым.
Горожане и гости города в этот день смогут пообщаться с журналистами редакции и задать им любые интересующие вопросы.
Приглашаем всех 1 июня в 12:00 в парк №1 им. С. М. Кирова на площадку редакции «Аргументы и факты на Оби».
Вы сможете хорошо провести время всей семьей, получить положительные эмоции и отличное настроение. На память о празднике у вас останутся позитивные фотографии, свежий выпуск газеты «Аргументы и Факты» и множество призов и подарков от наших партнеров!
Парк №1 им. С. М. Кирова
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