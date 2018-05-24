Ещё
1 июня новосибирцев приглашают отметить детский праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

1 июня новосибирцев приглашают отметить детский праздник 

АиФ-Новосибирск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Всех желающих 1 июня в 12:00 парк №1 им. С. М. Кирова и редакция «Аргументы и факты на Оби» приглашает на празднование Дня защиты детей. Вход свободный!
Для гостей редакция «АиФ на Оби» на своей игровой площадке в парке подготовила увлекательную игровую программу, спортивные конкурсы, мастер-классы, а также приятные и полезные призы и подарки, которые понравятся и детям, и взрослым.
Горожане и гости города в этот день смогут пообщаться с журналистами редакции и задать им любые интересующие вопросы.
Приглашаем всех 1 июня в 12:00 в парк №1 им. С. М. Кирова на площадку редакции «Аргументы и факты на Оби».
Вы сможете хорошо провести время всей семьей, получить положительные эмоции и отличное настроение. На память о празднике у вас останутся позитивные фотографии, свежий выпуск газеты «Аргументы и Факты» и множество призов и подарков от наших партнеров!
Парк №1 им. С. М. Кирова
Наши партнеры:
АиФ-Новосибирск: последние новости
Хотели как лучше. Самые странные дворы Новосибирска Сезон массовой летней гимнастики на траве стартует в Новосибирске Награда для мамы. В Мошково наградили многодетных матерей в День семьи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сыграл и умер: актеры, повторившие судьбу героев
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино2
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя1
Тест: вы москвич или «понаехавший»?120
Нищета и забвение: судьбы известных актеров12
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение