В Свердловской области создаются новые инклюзивные проекты

Слепые и слабовидящие школьники провели творческие и образовательные мастер-классы для юных железнодорожников. На площадке Свердловской детской железной дороги ребята с ОВЗ реализовали проект «Деловой город».

«Это очередная социальная инновация, которую мы внедряем в Свердловской области, и, надеюсь по всему миру. Молодёжная инклюзивная бизнес-игра, получившая поддержку Фонда Президентских грантов, обычно проходит на базе Верхнепышминской школы для слепых и слабовидящих им. Мартиросяна. Суть проекта в том, что ребята слепые и слабовидящие создают свои компании, организуют бизнесы и обслуживают друг друга и гостей», — рассказал президент организации «Белая трость» Олег Колпащиков.

По его словам, для реализации проекта железная дорога сделала специальный вагон для людей с инвалидностью.

14-летняя Даша — опытный экскурсовод, но и сегодня не с первого раза у нее получается найти дверь или же проследить, чтобы клиент шел по специальной тактильной дорожке, а не рядом с ней. Даша вспоминает: «Первый раз, когда я водила, сначала волновалась, а потом приноровилась. Цель этой экскурсии для тех, кто видит — представить эту темноту, представить себя в роли незрячего человека. Это полезно, мне кажется».

А вот в вагон Даша своего клиента — 12-летнего Евгения — заводит с легкостью. Вместе они отправляются в путешествие по детской железной дороге.

«Когда мне глаза закрыли, я испугался и думал, что у меня не получится. Ходить было сложно, потому что я не привык. Но Даша хорошая наставница», — поделился Евгений.

Участниками мероприятия «Деловой город» стали дети из нескольких учебных заведений, в том числе и школ-интернатов. В свою очередь ребята помогли юным железнодорожникам организовать собственные бизнес-компании на Свердловской детской железной дороге. Так, появилась мастерская по мыловарению, созданию открыток, курсы по обучению азбуке Брайля, и образовалась компания «Экскурсии в темноте», сотрудники которой — слепые ребята — проводили экскурсии для школьников без нарушений зрения, завязав им глаза.

Отметим, цель проекта «Деловой город» — формирование культуры инклюзии, взаимодействия людей с инвалидностью с представителями других социальных групп.