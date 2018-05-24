Бесплатные билеты в кино раздадут 1 июня на Центральной площади Ижевска

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска раздадут бесплатные билеты на спецпоказы в кинотеатрах «Россия» и «Металлург». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, получить билеты на площади можно в пятницу, 1 июня, в 11:00.

Напомним, 1 июня в столице Удмуртии высадится «звёздный десант» из 150 телеведущих, известных артистов и музыкантов, прославленных спортсменов и журналистов Первого канала.

В кинотеатре «Россия» в 14:00 и 16:00 организуют спецпоказы мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта», а в кинотеатре «Ижсталь» в 15:00 состоится творческая встреча с командой юмористического киножурнала «Ералаш» и его основателем Борисом Грачевским, а также показ новых выпусков «Ералаша» на большом экране. Здесь же в 17:00 впервые на большом экране Ижевска будет показан легендарный фильм «Золушка» 1947 года в обновлённой, цветной, версии.

Ещё один бесплатный показ состоится в кинотеатре на открытом воздухе в Летнем саду. Здесь в 23:00 покажут фильм «Время первых» о российских космонавтах. Декорацией показа станет огромное ночное небо над Ижевском.

Распахнёт двери и Государственный цирк Удмуртии. Совместно с каналом «О!» он в 15:00 бесплатно представит праздничное цирковое шоу «Цирк — детям!» с участием звёзд Первого канала.

С 12:00 до 16:00 дети смогут бесплатно посетить Зоопарк Удмуртии: здесь пройдёт специальная программа познавательного канала «О!». Ребята узнают новые для них увлекательные факты о жизни зверей и птиц, обитающих в нашем зоопарке.

Сообщается, что звёздный десант Первого канала «высадится» в Ижевске в прямом смысле слова: в 11:00 над стадионом «Купол» пролетит и опустится на площадку вертолёт Леонида Якубовича . Здесь же пройдёт акция «Подарки от волшебника — дяди Лёни Якубовича».

В 14:00 на «Куполе» состоится уникальный футбольный матч: в дружеском состязании примут участие команда звёзд Первого канала и команда «Молния» воспитанников Республиканского детского дома. Вход на зрительские трибуны будет открытым.

Самым заметным и массовым событием акции станет вечерний бесплатный гала-концерт от канала «Музыка Первого» на Центральной площади, который начнётся в 20:00.

Завершится праздник Первого канала в Ижевске большим салютом на набережной пруда.