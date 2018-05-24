В парке «Академический» барабанщики отметят День защиты детей и начало каникул

Напомним: Этот парк расположен рядом с Дарвиновским музеем. В понедельник, 28 мая, в 17.00 здесь начнётся отчётный концерт-парад объединения барабанщиков «Марш».

По словам организаторов, в случае плохой погоды концерт состоится в школе №1534.

Участники «Марша» являются лауреатами музыкальных конкурсов и участниками фестиваля «Спасская башня».

В нынешнем году «Марш» отпразднует свой пятилетний юбилей. Музыканты поборются за звание лучшего исполнителя в номинациях: «Ксилофон», «Ударная установка», «Оркестровые колокольчики», «Малый барабан» и «Тенор-томы». При этом победителей выберут сами зрители.

Проголосовать за исполнителей можно будет в группе «Марш» объединение барабанщиков» в социальной сети «ВКонтакте».