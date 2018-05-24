Приемный сын Аллена защитил его от обвинений

Приемный сын Вуди Аллена защитил его от обвинений в педофилии

Приемный сын Вуди Аллена и актрисы Мии Фэрроу Мозес в своем личном блоге защитил режиссера от обвинений в сексуальном насилии по отношению к Дилан , приемной дочери экс-пары.

В 1992 году Дилан и Миа Фэрроу впервые обвинили Аллена в действиях сексуального характера по отношению к ребенку. Свою вину он отрицал, наказания со стороны закона в его отношении не последовало. Миа Фэрроу утверждала, что, навещая семилетнюю девочку в присутствии нянь, Аллен куда-то исчез с ней на 15-20 минут, во время которых и растлевал Дилан.

Мозес Фэрроу говорит, что история, несколько лет назад снова всплывшая в СМИ из-за новых признаний Дилан, — выдумка. "Дилан бессчетное количество раз оставалась с Вуди у него дома одна, и ничего не происходило. И вас пытаются убедить, что в 56 лет он вдруг решил стать педофилом в доме, полном людей, следящих за ним как ястребы?" — цитирует Фэрроу NME.

Мозес также обвинил свою приемную мать в физическом и психологическом насилии, заявив, что жить с ней под одной крышей было невозможно, если ты постоянно не выполнял ее команд, иногда необъяснимых.

Дилан Фэрроу уже отреагировала на публикацию брата, раскритиковав его за попытку исказить ее воспоминания и выставить мать в дурном свете.

Миа Фэрроу и Вуди Аллен расстались за полгода до якобы произошедшего насилия, прожив вместе 13 лет и вместе поработав над 13 фильмами. Фэрроу ушла от Аллена, найдя у него обнаженные фото Сун-И — 21-летней приемной дочери Фэрроу, позже ставшей женой Вуди Аллена.