Деловая программа RosUpack 2018

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Впервые на RosUpack 2018:

· 2 просторных конференц-зала вместимостью более 200 человек, интегрированные в выставочное пространство павильонов

· мировые «звёзды» дизайна упаковки

· разнообразие форматов деловой программы: презентации, интервью, живые дискуссии и практические мастер-классы

Ключевые мероприятия:

26 июня:

· Международный Форум «Влияние цифровых технологий на экономику полиграфического производства»

· Практический семинар «РОП для упаковки, переработка упаковки»*

· Конференция «Будущее современного склада»

27 июня:

· Конференция «Цифровая трансформация в офсетной типографии: эффективное гибридное производство»

· Конференция «Технологии уникальной упаковки: новые решения и истории успеха»

· Международная научно-практическая конференция «Индустрия упаковки 2018: мировые тенденции, российские реалии»

28 июня:

· Конференция «Цифровая трансформация во флексографской типографии: эффективное производство этикетки любыми тиражами»

· Дискуссионная сессия «Упаковка, как конкурентное преимущество»

· Конференция «Гофроиндустрия: Цифровая печать. Эффективное производство»

· Конференция «Современная полимерная упаковка — реалии производителя и потребителя»

Подробнее о мероприятиях деловой программы

Для посещения выставки и мероприятий деловой программы получите билет >>

*посещение семинара платное