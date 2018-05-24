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Деловая программа RosUpack 2018
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Деловая программа RosUpack 2018 

ИнформУпак 10 минут назад
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Впервые на RosUpack 2018:
· 2 просторных конференц-зала вместимостью более 200 человек, интегрированные в выставочное пространство павильонов
· мировые «звёзды» дизайна упаковки
· разнообразие форматов деловой программы: презентации, интервью, живые дискуссии и практические мастер-классы
Ключевые мероприятия:
26 июня:
· Международный Форум «Влияние цифровых технологий на экономику полиграфического производства»
· Практический семинар «РОП для упаковки, переработка упаковки»*
· Конференция «Будущее современного склада»
27 июня:
· Конференция «Цифровая трансформация в офсетной типографии: эффективное гибридное производство»
· Конференция «Технологии уникальной упаковки: новые решения и истории успеха»
· Международная научно-практическая конференция «Индустрия упаковки 2018: мировые тенденции, российские реалии»
28 июня:
· Конференция «Цифровая трансформация во флексографской типографии: эффективное производство этикетки любыми тиражами»
· Дискуссионная сессия «Упаковка, как конкурентное преимущество»
· Конференция «Гофроиндустрия: Цифровая печать. Эффективное производство»
· Конференция «Современная полимерная упаковка — реалии производителя и потребителя»
Подробнее о мероприятиях деловой программы
Для посещения выставки и мероприятий деловой программы получите билет >>
*посещение семинара платное
ИнформУпак: последние новости
Классическую «Зубровку» начали разливать в оригинально оформленные бутылки Выставочный проект «Французские парфюмеры в Москве в конце XIX – начале ХХ века» PART Awards 2018. Открыт прием заявок
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