Новый контейнерный терминал создадут в порту «Бронка» в Петербурге за 21 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. / ТАСС /. Компания «Феникс» инвестирует в строительство нового контейнерного терминала в морском порту «Бронка» Санкт-Петербурга более 21 млрд рублей. Соглашение об этом между губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и генеральным директором компании Николаем Негодовым было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В этом важном для города соглашении речь идет о строительстве многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка», где предстоит создать ряд объектов капитального строительства и всю необходимую структуру морского терминала", — сказал Полтавченко после подписания соглашения.

Согласно подписанному документу, инвестиционный проект рассчитан на срок до 2040 года. Объем инвестиций составляет 21,1 млрд рублей, на которые инвестор планирует построить в порту контейнерный терминал и терминал для обслуживания железнодорожного транспорта, а также складских помещений и причалы для приема судов. Инвестор планирует реализовать проект за счет собственных средств, а власти города обязуются осуществить административную поддержку компании.

"Бронка" — новый многофункциональный морской перегрузочный комплекс на берегу Финского залива, строительство которого завершилось в 2015 году.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.