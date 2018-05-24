Минкультуры региона не отреагировало на сообщение о продаже наркотиков

Министерство культуры Нижегородской области не передало в полицию обращение нижегородки о продаже наркотических смесей в театре, сообщает прокуратура региона.

В ходе проверки деятельности министерства надзорное ведомство выявило нарушения прав граждан на получение ответа на обращение. В частности, не всегда соблюдалось требование законодательства о рассмотрении обращений в 30-денвных срок. Кроме того, было нарушено требование закона о направлении обращения в другой государственный орган, который может рассмотреть поставленные гражданином вопросы.

По данным прокуратуры министерство культуры Нижегородской области не направило в органы полиции обращение нижегородки о продаже в театре наркотических смесей. В связи с этим обращение осталось не рассмотренным. Ответ на другое заявление, которое подал нижегородец, было рассмотрено с нарушением 30-дневного срока.

Прокуратура внесла в адрес министерства представление. Оно уже рассмотрено и удовлетворено, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.