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Минкультуры региона не отреагировало на сообщение о продаже наркотиков
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Минкультуры региона не отреагировало на сообщение о продаже наркотиков 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Министерство культуры Нижегородской области не передало в полицию обращение нижегородки о продаже наркотических смесей в театре, сообщает прокуратура региона.
В ходе проверки деятельности министерства надзорное ведомство выявило нарушения прав граждан на получение ответа на обращение. В частности, не всегда соблюдалось требование законодательства о рассмотрении обращений в 30-денвных срок. Кроме того, было нарушено требование закона о направлении обращения в другой государственный орган, который может рассмотреть поставленные гражданином вопросы.
По данным прокуратуры министерство культуры Нижегородской области не направило в органы полиции обращение нижегородки о продаже в театре наркотических смесей. В связи с этим обращение осталось не рассмотренным. Ответ на другое заявление, которое подал нижегородец, было рассмотрено с нарушением 30-дневного срока.
Прокуратура внесла в адрес министерства представление. Оно уже рассмотрено и удовлетворено, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
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