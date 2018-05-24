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Творческие коллективы «Меридиана» приглашают на свой отчетный концерт
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Творческие коллективы «Меридиана» приглашают на свой отчетный концерт 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
По традиции творческий сезон студий и кружков центра культуры и искусства «Меридиан» завершится большим отчетным концертом. 25 мая перед зрителями выступят танцевальные, вокальные и цирковые коллективы.
В концертную программу войдут самые разные номера — от традиционных народных песен и плясок до самых современных вокальных и танцевальных направлений. Также гостей «Меридиана» ждет незабываемое шоу юных циркачей — за минувший творческий сезон они смогли улучшить и без того высочайший уровень владения искусством жонглирования, эквилибристики и чарующей пластики.
«Приглашаем всех на этот праздник творчества, чтобы зарядиться хорошим настроением, поддержать наших «артистов» (выступление на большой сцене для них очень волнительно!) и убедиться, что творчество — это великая сила, которая преображает нашу жизнь и делает мир еще ярче, солнечнее, добрее», — добавляет пресс-служба «Меридиана». Вход на концерт свободный, через центральные двери.
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