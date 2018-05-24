Во Всемирный день океанов во Владивостоке подведут итоги детского художественного конкурса

Дети прислали сотни работ.

Завершился прием работ на конкурс «Морское отражение», который уже второй год проводится Приморским океанариумом в рамках мероприятий Всемирного дня океанов. Дальше слово за жюри, в состав которого вошли члены Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ, доценты кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ, кандидаты педагогических и филологических наук. Жюри предстоит непростой выбор — по каждой номинации нужно назвать трех победителей в возрастной группе, а интересных работ гораздо больше.

— Мы получили более 280 заявок в номинациях «Рисунок», «Плакат», «Сочинение» и «Видеотворчество». Больше всего работ представлено в конкурсе рисунков — более 200, — говорит Инна Кауфман, главный специалист отдела просвещения Приморского океанариума. — Конкурс у нас молодой, проводится всего второй год, поэтому мы очень рады, что количество желающих принять участие растёт. Расширяется и география участников, нам прислали работы из Владивостока, Уссурийска, Находки, Дальнегорска, Дальнереченска, посёлков и сёл: Вольно-Надеждинское, Липовцы, Чугуевка, Преображение, Михайловка, Камень-Рыболов, Новоникольск, Смоляниново, Полтавка, Горноводное.

По условиям конкурса ребятам были заданы тематические векторы в каждой номинации. Например, темы для сочинений звучали так: «Японское море — территория дружбы», «Океан — источник вдохновения», «Сокровища Приморского океанариума». В первом конкурсе «Морское отражение» номинаций было три, в этом году добавилось четвертое направление, получившее хороший творческий отклик — участникам было предложено создать плакат на тему сохранения биоразнообразия Мирового океана.

— Поскольку в конкурсе участвуют разные ребятишки, мы оцениваем в первую очередь не умение рисовать, а чувство цвета, формы — это творческое начало сразу видно в работах, — говорит член жюри Александр Комплектов, доцент кафедры архитектуры и градостроительства ИШ ДВФУ.

По мнению еще одного члена жюри, Галины Комплектовой, особенно важен собственный взгляд ребенка.

— Встречаются работы, в которых явно помогали родители. В целом это хорошо, когда трудятся всей семьёй, но нам интересны именно такие работы, где «всё сделал сам», — подчеркивает преподаватель Инженерной школы ДВФУ.

До объявления результатов осталось совсем немного времени, работа жюри завершится 25 мая, и уже 30 мая будут объявлены имена победителей. Торжественное награждение состоится 9 июня, во Всемирный день океанов, передает пресс-служба Приморского океанариума.