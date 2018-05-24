Михайловский замок в Петербурге полностью восстановят

Комплекс Михайловского замка в Петербурге, входящего в Русский музей, полностью восстановят в течение ближайших трех лет, сообщает РИА «Новости»

Об это сообщил министр культуры России Владимир Мединский на церемонии открытия дворца Петра III в пригороде Санкт-Петербурга.

Сейчас идет обсуждение реставрации интерьеров замка. «Вместе с Русским музеем мы рассматривали воссоздание роскошных залов Михайловского замка, откуда недавно выехала военно-морская библиотека. По нашему плану в ближайшие три года весь комплекс Михайловского замка будет полностью восстановлен», — поделился министр.