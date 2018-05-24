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Михайловский замок в Петербурге полностью восстановят
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Михайловский замок в Петербурге полностью восстановят 

Газета.Ru 46 минут назад
Комплекс Михайловского замка в Петербурге, входящего в Русский музей, полностью восстановят в течение ближайших трех лет, сообщает РИА «Новости».
Об это сообщил министр культуры России Владимир Мединский на церемонии открытия дворца Петра III в пригороде Санкт-Петербурга.
Сейчас идет обсуждение реставрации интерьеров замка. «Вместе с Русским музеем мы рассматривали воссоздание роскошных залов Михайловского замка, откуда недавно выехала военно-морская библиотека. По нашему плану в ближайшие три года весь комплекс Михайловского замка будет полностью восстановлен», — поделился министр.
Ранее Алла Пугачева дала первый почти за десять лет концерт в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Мероприятие было закрытым.
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