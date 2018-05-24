«Это полное неуважение к другим!»: цветы Волочковой заполнили эконом-класс в самолете

Звезду балета, бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову до сих пор щедро одаривают цветами. Знаменитость получает от поклонников роскошные охапки белых роз, с которыми, впрочем, не может расстаться. И для того чтобы довезти все свое богатство домой, Анастасия попросила окружающих уступить ей не одну полку для ручной клади в эконом-классе самолета.

Прославленная балерина Анастасия Волочкова прилетела в славный город Краснодар, где приняла участие в благотворительном концерте в краснодарской филармонии им. Пономаренко. Танцуя в кругу юных талантов, прима сорвала овации зала, и восторженная публика преподнесла звезде не один баснословно роскошный букет. Конечно, такое признание не могло не обрадовать Волочкову, и знаменитость решила во что бы то ни было доставить все доказательства собственной неотразимости домой.

«Я ни одного цветочка, подаренного мне, никогда не оставляю», — заявила экс-прима Большого театра, отправляясь домой самолетом, и крайне изумила публику тем, что в самом деле прихватила с собой все букеты цветов, которые получила на своем выступлении, разместив их в качестве ручной клади. О необычном способе перевозки целой тележки цветов танцовщица лично сообщила своим подписчикам, запечатлев то, как ее стараниями выглядел салон самолета, и сопроводив публикацию словами: «А вот и главные пассажиры самолета».

Однако почитатели были встревожены тем, что ради самореализации прима пренебрегла комфортом других людей. И дело не только в том, что Анастасия заняла чужие места для ручной клади, но также ее совершенно не беспокоили ни тяжкий запах цветов, которым наполнился салон эконом-класса, ни вероятность того, что у кого-то может быть аллергия на цветы.

«Бедные люди! А ведь есть и аллергики…» «Господи, ну сил нет. Как дитё малое с этими цветами носится уже вторые сутки. Так еще и потеснила весь самолет, лишь бы букетики разместить» «Занять собой все полки — это не очень то и хорошо по отношению к вещам других пассажиров! Хотя когда Настя о людях думала?» «Леди взяла бы один букет, чтобы подчеркнуть свой образ, остальное подарила бы таким любимым детишкам. Они ведь со слов Анастасии такие молодцы. А это цветоптторг какой-то. Дорого-богато»

«Что ж в бизнес класс с собой не взяла, а в экономе разместила? Это полное неуважение к другим пассажирам!» «Если пишет, что цветы — это главные пассажиры, то я достаточно поняла, что главное в жизни этой публичной личности» «Цветы — это хорошо, и то, что Вам их дарят, тоже, но такие охапки в замкнутом пространстве — то еще испытание для окружающих. Не дай бог аллергия. И вообще, представляю, какой там аромат, не вдохнуть»

Впрочем, некоторые поклонники лишь пожимают плечами и отмечают, что глупо было бы ожидать другого поведения от популярной танцовщицы. Будучи истинным ценителем «всего царского», Волочкова и в самом деле поступила бы странно, если бы удовлетворилась несколькими букетами, а остальное передарила бы другим.