Памятники архитектуры Саратова предложили сносить

Полуразрушенные старинные особняки, на реставрацию которых нет средств, портят внешний облик областного центра.

Не секрет, что даже на главных улицах Саратова находятся такие полуразрушенные строения, некогда украшавшие город. К сожалению, многие из памятников архитектуры в настоящий момент превратились в настоящие руины. «Дома стоят в полуразрушенном состоянии годами, а в некоторых еще живут люди. Власть не в состоянии ни провести реставрацию или реконструкцию, так как нет средств, ни снести из-за того, что дом является объектом культурного наследия федерального или какого-нибудь ещё значения, а иногда просто не в состоянии что-либо сделать…», — написал в социальной сети Facebook саратовец Вячеслав Сорокин

Между тем, количество полуразрушенных домов в городе прибавляется. Представляющий историческую ценность некогда жилой фонд увеличивается в геометрической прогрессии.

«О каком туризме может тогда идти речь? Может, стоит снести большую часть таких вот «исторических памятников» и «непамятников», старательно сохраняемых властями? Возможно, нужна какая-нибудь программа поквартальной расчистки города от ненужного хлама? А то получается иногда так, что между новыми многоэтажками в центре города годами стоит вот такой умирающий полуразрушенный «старичок». Пусть лучше останется он в памяти города, когда он был немного моложе», — полагает гражданский активист.

Однако не все пользователи поддержали такое категорическое мнение, полагая, что стоит добиваться ремонта и поддержания старинных особняков, придающих неповторимость нашему городу.

Фото: Вячеслав Сорокин