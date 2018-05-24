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Памятники архитектуры Саратова предложили сносить
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Памятники архитектуры Саратова предложили сносить 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Полуразрушенные старинные особняки, на реставрацию которых нет средств, портят внешний облик областного центра.
Не секрет, что даже на главных улицах Саратова находятся такие полуразрушенные строения, некогда украшавшие город. К сожалению, многие из памятников архитектуры в настоящий момент превратились в настоящие руины. «Дома стоят в полуразрушенном состоянии годами, а в некоторых еще живут люди. Власть не в состоянии ни провести реставрацию или реконструкцию, так как нет средств, ни снести из-за того, что дом является объектом культурного наследия федерального или какого-нибудь ещё значения, а иногда просто не в состоянии что-либо сделать…», — написал в социальной сети Facebook саратовец Вячеслав Сорокин.
Между тем, количество полуразрушенных домов в городе прибавляется. Представляющий историческую ценность некогда жилой фонд увеличивается в геометрической прогрессии.
«О каком туризме может тогда идти речь? Может, стоит снести большую часть таких вот «исторических памятников» и «непамятников», старательно сохраняемых властями? Возможно, нужна какая-нибудь программа поквартальной расчистки города от ненужного хлама? А то получается иногда так, что между новыми многоэтажками в центре города годами стоит вот такой умирающий полуразрушенный «старичок». Пусть лучше останется он в памяти города, когда он был немного моложе», — полагает гражданский активист.
Однако не все пользователи поддержали такое категорическое мнение, полагая, что стоит добиваться ремонта и поддержания старинных особняков, придающих неповторимость нашему городу.
Фото: Вячеслав Сорокин
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