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Завтрак в постель: как выглядел первый класс авиакомпании Air France в 1957 году
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Завтрак в постель: как выглядел первый класс авиакомпании Air France в 1957 году 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Недавно в сети появилась редкая серия фотографий, сделанная для рекламной кампании авиаперевозчика Air France в 1957 году. Ее снял весьма нетривиальный фотограф с интересной судьбой.
Источник: Design You Trust
Автор снимков — Юджин Луи Каммерман (Eugene Louis Kammerman), американский фотограф, родившийся в Филадельфии в 1920 году. Он служил в армии в качестве фотографа и в 1944 году вместе с американскими военными высадился на пляжи Нормандии. После войны он женился на француженке и остался жить во Франции.
Работая репортером газеты Saturday Evening Post, Юджин сотрудничал с молодой газетой L’Express, которая была слишком бедной для того, чтобы платить ему за работу. Тогда Юджин стал делать на заказ рекламные кампании и снимать репортажи об известных домах моды. Его снимки публиковались в таких журналах, как Elle, Life, Paris Match.
В марте 1961-го, в возрасте 41 года, Юджин Луи Каммерман погиб от травм, полученных во время автокатастрофы в Англии.
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