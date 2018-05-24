Завтрак в постель: как выглядел первый класс авиакомпании Air France в 1957 году

Недавно в сети появилась редкая серия фотографий, сделанная для рекламной кампании авиаперевозчика Air France в 1957 году. Ее снял весьма нетривиальный фотограф с интересной судьбой.

Источник: Design You Trust

Автор снимков — Юджин Луи Каммерман (Eugene Louis Kammerman), американский фотограф, родившийся в Филадельфии в 1920 году. Он служил в армии в качестве фотографа и в 1944 году вместе с американскими военными высадился на пляжи Нормандии. После войны он женился на француженке и остался жить во Франции.

Работая репортером газеты Saturday Evening Post, Юджин сотрудничал с молодой газетой L’Express, которая была слишком бедной для того, чтобы платить ему за работу. Тогда Юджин стал делать на заказ рекламные кампании и снимать репортажи об известных домах моды. Его снимки публиковались в таких журналах, как Elle , Life, Paris Match.

В марте 1961-го, в возрасте 41 года, Юджин Луи Каммерман погиб от травм, полученных во время автокатастрофы в Англии.