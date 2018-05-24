Ожидающую ребенка Кудрявцеву отправили в больницу 

Поклонники обратили внимание на внешность Леры Кудрявцевой. По их мнению, известной ведущей стоило бы исправить нос.
47-летняя Лера Кудрявцева является одной из самых стильных и привлекательных ведущих отечественного телевидения. Совсем скоро телеблондинка подарит своему молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову, первенца. Однако особо наблюдательные поклонники уверены, что Лере для достижения идеальной внешности не хватает самой малости — исправить неровный нос. Заботливые фанаты уже отправили Кудрявцеву в больницу и даже посоветовали конкретного пластического хирурга.
Однако эксперт Андрей Ковынцев высказал уверенность, что телеведущая может обойтись и без вмешательства скальпеля. «Ее асимметрию вполне может исправить удачный ракурс, а не пластика. К тому же не исключено, что ведущая уже рассматривала такую возможность, но хирург ее отговорил. Ведь перед операцией врач обязательно моделирует, как лицо пациентки в итоге будет выглядеть. Порой конечный результат женщину не устраивает, и тогда она отказывается от процедуры», — цитирует медика Eg.RU.
По мнению специалиста, идеальных лиц не бывает в принципе. «Просто у одних людей асимметрия заметнее, чем у других. К тому же подобные особенности не всегда нужно исправлять, а в некоторых случаях — делать этого категорически не следует. Яркий пример — голливудская актриса Дженнифер Грей, снявшаяся в культовом фильме „Грязные танцы“ с Патриком Суэйзи. Отличительной особенностью внешности знаменитости был ее нос — большой, с характерной „восточной“ горбинкой. Однако Грей сделала пластику, решив придать лицу „каноническую“ красоту. Ее операция прошла удачно, и Дженнифер, по мнению некоторых, стала даже привлекательнее, однако актрису после ринопластики больше не приглашали на серьезные роли, и ее карьера фактически провалилась», — напомнил эксперт.