Гребенщиков спел нецензурную песню на вечеринке для гостей Петербургского международного экономического форума, созвучную его темам

Накануне открытия Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2018 ) его организаторы провели на одной из площадок на Васильевском острове закрытую вечеринку для гостей мероприятия, на которую пригласили известных российских музыкантов.

В частности, в числе приглашенных исполнителей был и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков . Он спел для гостей несколько своих хитов «Человек из Кемерова», «Мечи стаканы на стол», «Мама, я не могу больше пить», а также песню «Подмога», написанную российской андеграундной группой «Х. З.», но впоследствии перепетой Гребенщиковым.

Эту песню с достаточным количеством нецензурных слов, чтобы вообще быть запрещенной Минкультуры , и исполнил БГ для чиновников, политиков и экономистов, которые на нынешнем ПМЭФ заняты поиском «пути ускорения экономического роста и стимулирования инвестиций в экономику РФ», стремятся «полноценно раскрыть экономический потенциал и место РФ в глобальной экономике», да все это на фоне «геополитических вызовов».

И хотя в песне «Подмога», написанной еще в 1990 году для альбома «Наеб…ся», ничего про эти великие цели не поется, слова ее всегда будут чрезвычайно созвучны любой экономической и политической ситуации в России: Жаль, подмога не пришла, Подкрепленья не прислали. Нас осталось только два. Нас с тобою *******. Все братушки полегли И с патронами напряжно, Но мы держим рубежи, Мы сражаемся отважно. Пушка сдохла, все, ******, Больше нечем отбиваться, Что ж, закурим, брат-боец. Нам от смерти не *********. Жаль, подмога не пришла, Подкрепленья не прислали Что ж, обычные дела. Нас с тобою *******.

"Всегда знал, что Борис Борисыч — тролль 80 уровня! Но сейчас он меня вновь покорил! Ну, в принципе, чо! Что еще стоит спеть иностранным гостям?)))", — поделился своими впечатлениями во «ВКонтакте» журналист Алексей Буцайло

В числе исполнителей, развлекавших гостей мероприятия, кроме Гребенщикова была и Земфира. За час она исполнила около десяти композиций, среди которых: «Хочешь», «П. М. М. Л», «Прогулка» и т.д.

******* — производное от запрещенного Роскомнадзором слова на букву «Е», которое является синонимом «обманули». ****** — производное от запрещенного Роскомнадзором слова на букву «П», которое является синонимом слова «конец». ********* — производное от запрещенного Роскомнадзором слова на букву «Е», которое является синонимом слова «сбежать».

Роскомнадзор предупреждает, что замена некоторых букв нецензурного термина многоточием или звездочками не избавляет от ответственности. Однако разъяснил, что допустима, например, формулировка: «Слово на букву…»