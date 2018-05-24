Путешествие по региону. Что скрывает Колыванская земля?

Путешествие по просторам Новосибирской области. Какие богатства таит в себе земля Колыванская?

Редакция газеты « АиФ на Оби» отправилась в автопробег, чтобы лучше познакомиться с историей нашего региона. Сегодня наш путь — в рабочий посёлок Колывань.

В добрый путь!

Мы не случайно выбрали Колывань — эта земля известна с давних времён своими уникальными постройками и архитектурными историческими памятниками.

С раннего утра сотрудники «АиФ на Оби» вместе с партнёрами и блогерами собрались у офисного здания. В воздухе витал дух авантюризма, царила суета. Пока одни собирали всё необходимое в дорогу, другие старательно наклеивали баннер на автомобиль для тест-драйва. Когда завершились все приготовления, участники экспедиции дружно тронулись в путь.

Путешествие мы решили устроить солнечным субботним утром, но мегаполис нас не отпускал, зажав огромными пробками на дорогах. Преодолев заторы, кортеж выехал на просторную пригородную трассу, и машины с ветерком помчались в сторону намеченной цели. Дорога для участников автопробега была увлекательной. Мы любовались красивыми пейзажами за окном, шутили. Кроме того, члены экспедиции делились впечатлениями о поездке на тестируемом автомобиле.

«Втроём сидим на заднем сиденье, а места ещё для одного человека хватит, — смеётся одна из путешественниц. — Тут даже баскетболист спокойно поместится!»

Чтобы подышать свежим воздухом и насладиться хвойным запахом, мы решили сделать остановку в Кудряшовском заказнике. Там наткнулись на рукотворную достопримечательность: у стелы при въезде в Колыванский район люди привязали сотни ленточек, чтобы когда-нибудь вернуться сюда ещё раз. А у нашей экспедиции встреча с Колыванью была впереди.

После остановки бразды правления автомобилем взял в свои руки блогер Михаил Докукин , который был заинтересован в этой поездке. Ему хотелось проверить, как машина будет вести себя в сельской местности на бездорожье среди ям и выбоин.

Деревянная сказка зодчества

На подъезде к населённому пункту нам открылся потрясающий вид — купола церквей, блестящие крыши домов, а вокруг сельский колорит — на весеннем лугу пасётся табун лошадей. Кое-где нам на дороге встретились лужи и глубокие ямы, но мы легко справились с этим испытанием. В самом посёлке почти каждый дом выглядит как произведение искусства: резные ставни, яркие наличники. Эти старинные постройки окунали в сказку. По состоянию домов возникло ощущение, что в основном здесь живут трудолюбивые и работящие люди. Несмотря на выходной день, местные жители трудились: заготавливали дрова, сжигали прошлогоднюю траву, убирали мусор на придомовых территориях.

«В Колывани замечательно, — вздыхает член президиума районного Совета ветеранов Геннадий Зацепин. — Очень красивая природа вокруг, рядом есть реки и озёра. Люди здесь живут хорошие: добрые, отзывчивые. Но раньше, в советское время, крестьянские хозяйства были, у селян была работа. А теперь колхоз развалился, работы нет. Поэтому молодёжь уезжает в город учиться и трудиться, а здесь остаются одни старики. Но, думаю, Колывань ещё воспрянет духом, по крайней мере, я в это верю».

Древность — рядом

В самом центре Колывани можно встретить кирпичные дома ещё дореволюционной постройки, каждый из них по-своему уникален. Вот и Колыванский краеведческий музей — одно из таких зданий.

В музее нас уже поджидала заместитель председателя Совета ветеранов Колыванского района Нина Зацепина.

«Здание, в котором расположился краеведческий музей — это памятник регионального значения, — говорит Нина Ивановна. — Его построили в 1887 году для встречи цесаревича Николая II . Он возвращался из Японии и планировал здесь остановиться. Колыванцы тщательно готовились к этой встрече, даже построили специальную арку, а также подготовили серебряную солонку для хлебосольной встречи престолонаследника Российской империи».

Позже в этом здании площадью 973 кв. метра проживал купец Евграф Александрович Жернаков со своим семейством. После помещение отдали под больницу, а затем в нём разместилось профессиональное училище. Все эти подробности гармонично вплетаются в многовековую историю населённого пункта, который имеет статус исторического поселения.

«Колывань называют музеем под открытым небом, — продолжает Нина Зацепина. — На протяжении 30 лет археологи вели здесь раскопки и находили предметы быта людей новокаменного века — орудия для охоты и рыболовства, приспособления для чистки шкур. Очень любопытно, что древние люди, которые жили здесь, уже умели утеплять своё жилище. Они делали прослойку из рыбьей чешуи между корой и дёрном. Так они сохраняли свои хижины от холода и влаги».

История самой Колывани начинается с 18 века, когда на территории современной Новосибирской области проживало всего около 3 тысяч человек — преимущественно крымские татары. В ту пору эти земли регулярно атаковали кочевники. Местные жители обратились к государю с просьбой о защите, и тогда в 1713 году здесь построили Чаусский острог по типу крепости. Затем вокруг него постепенно начали заселяться люди.

Мужики баб не били

Колывань в переводе с тюркского означает «город у воды». Но специалисты полагают, что, скорее всего, наша Колывань получила название от Алтайской земли. Предположительно, некоторые семьи селились вокруг Чаусского острога, а работали на Колывано-Воскресенских заводах по добыче меди Алтая. Таким образом за населённым пунктом могло закрепиться название местности, где трудились его жители. А ещё Колывань знаменита тем, что через неё проходил знаменитый Московско-Сибирский тракт. По нему проехали десятки декабристов, их жён и невест. Например, писатель и критик Николай Бестужев, генерал-майор Михаил Фонвизин. В 1890 году здесь ожидал очередную подводу Антон Павлович Чехов , когда ехал на Сахалин. Позже он в своих очерках охарактеризовал сибирячек как женщин независимых и способных принимать решение. «А мужики баб не били, потому что они были дородные и могли дать сдачи», — процитировали нам великого автора сотрудники музея.

В ту пору Колывань населяли целые династии купцов. В местном музее жизни и быту этого сословия посвятили целый зал. Гости посмотрели, как выглядели кабинет купца с массивным столом и канцелярией, убранство гостиной и столовой.

«Сибирские купцы очень любили пить чай, — указывает нам на огромный пузатый самовар Нина Зацепина. — При этом они любили пить чай с солёной рыбой и капустой».

«У меня папа любит пить крепкий чай с солёным салом. Значит, он потомок купцов», — улыбается одна из участниц экспедиции, и все разражаются дружным смехом.

А ещё, как рассказали нам музейные работники, купцы были азартными людьми. В экспозиции представлен раскладной стол для игры в карты. Мы не знаем, сколько ему лет, но сохранился он потрясающе — зелёный бархат не утратил яркости. А вот стоит резной комод, за ним — сервант и этажерка. Несколько участников автопробега вспоминают, что у их бабушек когда-то были такие. Всех настигает нотка лёгкой ностальгии из самого детства.

Посмотрели путешественники и как жили простые крестьяне Колывани. В основном они селились в маленьких домах, которые назывались «пятистенки»: по площади — как современные однокомнатные квартиры. Только вместо отдельной благоустроенной кухни там был «бабий кут», где женщины справлялись по хозяйству и стряпали на всю семью угощения. А главной комнатой считалась горница, где хранилось самое ценное — сундуки с добром и ткацкий станок.

Много ещё удивительного мы увидели в музее. Например, стенды, посвящённые великим людям, прославившим Колывань, — трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину , герою ВОВ Ольге Жилиной и известному детскому писателю Александру Волкову . В конце гости устроили фотосессию в ретростиле на территории музея. Словно попав в машину времени, девушки из экспедиции превратились в утончённых леди из 19 века, а мужчины — в смелых и отважных воинов. Напоследок команда оставила на память музею письмо с добрыми пожеланиями и тёплыми словами.

Под звон колоколов

В Колывани стоят вековые соборы и монастыри, и мы не могли обойти стороной эти объекты культурного наследия. Сейчас местные жители восстанавливают собор Живоначальной Троицы, которому в этом году исполнилось 150 лет. Ещё один памятник — храм Александра Невского — построили в 1887 году. Во времена советской власти его пытались закрыть и даже взорвать.

Коммунисты выломали оконные и дверные проёмы, сбросили купола, — с ужасом в глазах рассказали нам местные жители. — Но в 1989 году власти одумались, начали его восстанавливать, и в 1992 в храме прошла первая служба. А вот храм Святого Покрова полностью разрушили, на его месте теперь стоит многоэтажный дом. Но нет счастья у людей, которые там живут, потому что нельзя осквернять такие места».

Отправляемся в Александрово-Покровский женский монастырь при храме Александра Невского. Вокруг него бродят женщины в чёрных одеяниях. Наблюдать такое на территории церкви непривычно. Заходим в храм — оказывается, здесь сейчас идёт служба. Высокие расписные потолки, горящие свечи, проникновенное церковное песнопение пробуждают грустные мысли, и у каждого они свои.

На улице уже вечереет, и нам пора трогаться в обратный путь, но каждый стоит в нерешительности. Есть определённое очарование в русских сёлах, чувство спокойствия и размеренности. Этого порой так не хватает в шумном городе.

«Оставайтесь у нас, — улыбаются дружелюбные колыванцы. — Места всем хватит. Мы вам ещё много всего интересного покажем!»

С приятной усталостью мы возвращаемся в шумный город. По дороге команда наперебой делится впечатлениями. Все соглашаются в одном: Новосибирская область многообразна и удивительна. И здорово, что её можно открывать каждый раз по-новому.