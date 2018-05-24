Что крупнейшие детские лагеря приготовили к лету

Этим летом ребята в ведущих детских центрах России «Артек», «Орленок» и «Океан» станут инженерами и мореходами, будут петь на сценах, которые по техническому оснащению можно сравнивать с концертными площадками высочайшего уровня.

К лету в лагерях обновят корпуса и системы безопасности. На Дальнем Востоке завершается ремонт пирса для парусных судов, а на черноморском побережье появится городок ремесленников.

Фильмы, дизайн и технологии

Тематическими будут все программы главного детского лагеря страны — международного центра «Артек» в Крыму. Тема майской смены — День Победы, а следующая будет посвящена дню рождения «Артека». Потом будет спортивная, а после этого в центре пройдет Международная детская ассамблея — смена дружбы для 300 детей из разных стран. Как пояснил гендиректор Алексей Каспржак , чтобы передать идею каждой темы, выделяются главные книги, главные песни и фильмы смен. Таким образом, три недели для артековцев превращаются в «большой спектакль, составными частями которого является все, что делает здесь ребенок».

"Ключевым содержанием деятельности «Артека» являются сами дети, они главные фантазеры и выдумщики, реализаторы того, что наполняет их смену, — говорит Каспржак. — [Мероприятий] проходит много. Но насколько каждое из этих событий будет ключевым для ребенка, что наполнит смену в целом, зависит только от него, от его фантазии, от его участия. Важно, чтобы ребенок вынес из «Артека» пережитое и сформированное им представление о чем-то ценном и важном в жизни, пройденное через опыт, который он приобретает здесь".

На память о смене артековцам стали перед отъездом дарить книги, связанные с тематикой смен, например, «Маленький принц» Экзюпери , «Ночевала тучка золотая» Приставкина, «Волшебник Изумрудного города» Волкова, «Повелитель мух» Голдинга.

В «Орленке» (Краснодарский край) летом 2018 года кроме обычных спортивных, творческих, патриотических и других программ будут работать инженерные — ребята смогут разрабатывать собственные проекты. «Все эти проекты будут в игровой форме, дети будут выполнять очень много активных практических занятий», — рассказал гендиректор Александр Джеус

Благодаря соглашению между всероссийским детским центром и Московским образовательным комплексом «орлята» смогут заниматься графическим дизайном, изучать фармацевтику и технологии, связанные с беспилотными летательными аппаратами. Свои курсы подготовили также Московский институт сплавов и стали, Белгородский политехнический университет.

Кроме того, в ноябре в «Орленке» открылся образовательный центр немецкой IT-компании SAP, где школьникам предложат решать реальные технические задачи. Например, разработать программу для наблюдения за гонками яхт, которой в мире сейчас нет.

Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке в 2018 году отмечает 35-летие. С июня «Океан» каждую смену будет принимать около 2 тыс. детей из 66 регионов страны. Подготовлено больше 25 тематических программ, посвященных поддержке талантливой молодежи, развитию личности, патриотическому воспитанию и профессиональной ориентации школьников. На международную смену «Океан» примет ребят из 14 стран мира, в том числе Лаоса, Вьетнама, Китая, Мьянмы, Белоруссии, Сербии и Франции.

Амфитеатр, кинотеатр и новый лагерь

В «Артеке» сейчас идет большое строительство: таких работ в главном лагере страны не было с середины прошлого столетия. Один из масштабных проектов — строительство корпусов лагеря «Солнечный». Завершить их планируют к концу этого года. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей. «Солнечный» заработает в 2019 году, когда будет построен образовательный центр.

"Орленок" этим летом продолжит осваивать открытую год назад концертную площадку — одну из самых современных и технически оснащенных на Юге России. Ранее гендиректор центра Джеус отмечал, что по некоторым характеристикам ее можно сравнить с концертным залом имени Петра Чайковского в Москве или Альберт-холлом в Лондоне.

"Уникальность архитектурного решения амфитеатра определяется воссозданием исторического образа древних римских амфитеатров-форумов. Одновременно он способен вместить 1500 зрителей. Площадь сцены превышает 800 кв. м, на ней размещена самая современная сценическая, лазерная, аудио— и видеоаппаратура, ТВ-комплекс позволяет транслировать мероприятия в режиме ПТС по центральным каналам страны", — пояснили в пресс-службе «Орленка».

Кроме того, здесь создан город мастеров — специальные павильоны, где дети смогут заниматься творчеством. Например, в «Доме гончара» есть гончарный круг и все остальное оборудование для изготовления художественной керамики. Работать с «орлятами» будет мастер-профессионал.

Дружина «Бригантина», с которой в 1983 году началась история центра «Океан», в этом году получит отремонтированный впервые за эти годы киноконцертный зал. Именно здесь ребят распределяют по отрядам, в течение всей смены здесь проходят концерты и творческие состязания, встречи с приезжающими к ребятам важными гостями.

После ремонта зал станет более современным с точки зрения концертного оборудования, будет адаптирован для ребят-инвалидов. Появится четыре места для зрителей на креслах‐колясках с местами для сопровождающих и четыре места со встроенными в кресла индивидуальными приборами. Они будут усиливать звуковой сигнал — это пригодится тем, у кого есть проблемы со слухом.

Кроме того, вскоре будет достроен полноценный пирс для дружины «Океанская эскадра» — это настоящая детская флотилия, созданная в центре только в прошлом году.

Эвакуация в стиле «Маленького принца»

Во всех трех центрах отмечают, что системы безопасности, пожарной охраны и медицинского обеспечения проверяются постоянно и успешно проходят все испытания. Специалисты «Орленка» в прошлые годы даже разрабатывали рекомендации по обеспечению безопасности для других российских лагерей. Но во всех центрах работа по этой части продолжается.

"Мы занимаемся сейчас тем, что нужные и важные процедуры, связанные с безопасностью, с тренировкой, подготовкой ребенка к возможной чрезвычайной ситуации, чтобы они не милитаризировали процесс, — пояснил руководитель «Артека». — Это должно быть как-то имплементировано в содержание смены: например, нужно провести эвакуацию, но мы ее связываем со встречей рассвета или с восхождением на Аю-Даг. Почему рассвет? Темой прошлой смены в «Артеке» был Маленький принц, а он получал удовольствие, наблюдая рассвет на своем астероиде".

Новые формы для работы с детьми в сфере безопасности ищут и в «Орленке». «Инструктажи ребенку в назидательной форме никто не читает. Мы и ролики снимаем, и проводим квесты, и что только не делаем», — пояснил Джеус.

Как сообщила ТАСС директор «Стремительного» (один из лагерей «Орленка») Алеся Муреева, в лагере каждую смену создается специальный Совет безопасности, куда входят ребята от каждого отряда. На совете они обсуждают установленные в лагере правила, а потом делятся полученными знаниями в своем отряде.

"Благодаря тому, что дети рассказывают детям, ребятам легче понять, что правила эти придуманы не просто так, а действительно нужны для их же пользы. Кроме того, есть специальные летние инструктажи — по правилам поведения в море. Для них мы тоже нашли интересную форму: воспитатели, как будто они — детский отряд, показывают на своем примере, как заходить в море, как выходить из моря, что нужно делать при чрезвычайных ситуациях", — добавила она.

В «Океане» в этом году обновляют системы пожарной сигнализации в корпусах двух самых крупных дружин центра: «Бригантины» и «Паруса». Для организации занятий на ялах установлен специальный понтонный пирс, который позволит юным яхтсменам безопасно выходить в море на учебных судах.