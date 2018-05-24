Новый сезон пассажирского движения на Московской детской железной дороге откроется 26 мая

«В субботу, 26 мая, в подмосковном пос. Кратово торжественно откроется очередной, 81-й, сезон на Московской детской железной дороге. С этого дня по „детской“ дороге снова начнут ходить пассажирские составы, машинистами которых будут дети, а пассажирами могут стать местные жители, гости и туристы. Праздник начнется в 11:00 с построения юных железнодорожников на торжественной линейке, посвященной началу летней производственной практики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот день по сложившейся традиции состоится прием первокурсников, которые успешно сдали первые профессиональные экзамены по итогам учебного года.

«В 12:00 в первый рейс отправится поезд, которым, по традиции, будет управлять лучший машинист Московской детской дороги, а пассажирами состава станут юные железнодорожники, которые в течение сезона будут проходить практику. В 13:00 поезд проследует по маршруту с приглашенными гостями и бывшими воспитанниками детской дороги, а с 14:00 станет доступен для экскурсии всем желающим. Уже с 29 мая Московская детская железная дорога будет работать как настоящая магистраль: юные железнодорожники будут обслуживать железнодорожную инфраструктуру и управлять перевозочным процессом», — указано в сообщении.

Отмечается, что всего в 2018 г. обучение прошли 765 воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет.

«Все ребята зимой изучают теоретическую базу и знакомятся с основами железнодорожной сферы, а летом проходят учебно-производственную практику. По итогам экзаменов юных железнодорожников допускают к работе на детской дороге, где они работают машинистами и помощниками машинистов, диспетчерами, стрелочниками, сцепщиками, контролерами, кассирами, начальниками смены и дежурными по переезду. На последнем — пятом — году обучения воспитанники «вырастают» до должностей старших машинистов и дежурных по станциям, а их аттестация — самая серьезная. Практика длится все лето, работа организована по графику и разбита на четыре смены, поэтому каждый воспитанник Московской детской железной дороги сможет применить полученные навыки и знания в полной мере. В этом году 688 ребят будут проходить летнюю практику», — поясняется в сообщении.

В МЖД добавили, что поезда, которые ходят по «детской» железной дороге, отличаются от привычных поездов своим размером. Цена билета в 2018 г. не изменилась, она составляет 60 руб. для детей и 80 руб. для взрослых.