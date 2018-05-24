Ещё
Cartoon Network запускает новый мультсериал «Юникитти»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Cartoon Network запускает новый мультсериал «Юникитти» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Анимационный телеканал Cartoon Network объявляет о запуске нового мультсериала «Юникитти» и приглашает в яркое королевство, полное блесток, веселья и неожиданностей! Здесь правит принцесса Юникитти, звезда «Лего. Фильма». Вместе со своими друзьями она прикладывает все силы к тому, чтобы дни в Юникоролевстве становились все счастливее и счастливее.
Как и у всех царских особ, будни Юникитти полны непростых забот. Самая главная ее задача – наполнить все вокруг радостью и не дать грусти просочиться в королевство. Но не стоит принимать оптимизм принцессы за наивность.
Юникитти – не та кошка, которой стоит переходить дорогу! Если кто-то решится нарушить ее позитивный настрой или, что еще хуже, заставит грустить ее младшего братика Паппикорна, героиня покажет всю свою грозную мощь! В замке с Юникитти и Паппикорном живут умнейшая Доктор Фокс и отважный телохранитель принцессы Кроко-ястреб. Все вместе они каждый день ищут новые приключения, устраивают вечеринки и едят кексы!
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Сериал «Из Лос-Анджелеса в Вегас» закрыт после первого сезона Видео: Крис Хемсворт с детьми и собакой зажег под Wrecking Ball Майли Сайрус «Гарри Поттер и Кризис среднего возраста»: Дэниел Рэдклифф в трусах и халате стал героем мемов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино6
Тест: вы москвич или «понаехавший»?121
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Нищета и забвение: судьбы известных актеров
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение