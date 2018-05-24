Cartoon Network запускает новый мультсериал «Юникитти»

Анимационный телеканал Cartoon Network объявляет о запуске нового мультсериала «Юникитти» и приглашает в яркое королевство, полное блесток, веселья и неожиданностей! Здесь правит принцесса Юникитти, звезда «Лего. Фильма». Вместе со своими друзьями она прикладывает все силы к тому, чтобы дни в Юникоролевстве становились все счастливее и счастливее.

Как и у всех царских особ, будни Юникитти полны непростых забот. Самая главная ее задача – наполнить все вокруг радостью и не дать грусти просочиться в королевство. Но не стоит принимать оптимизм принцессы за наивность.

Юникитти – не та кошка, которой стоит переходить дорогу! Если кто-то решится нарушить ее позитивный настрой или, что еще хуже, заставит грустить ее младшего братика Паппикорна, героиня покажет всю свою грозную мощь! В замке с Юникитти и Паппикорном живут умнейшая Доктор Фокс и отважный телохранитель принцессы Кроко-ястреб. Все вместе они каждый день ищут новые приключения, устраивают вечеринки и едят кексы!

попкорнnews