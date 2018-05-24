Парк-музей с ледовыми дорожками «Страна хоккея» появится в Петербурге в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. Интерактивный парк-музей «Страна хоккея» появится в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил в четверг один из инициаторов проекта генеральный директор холдинга «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков в рамках Петербургского международного экономического форума после подписания соглашения с правительством города о реализации проекта.

"Хотим привлечь внимание к хоккею. Сам давно играю, и более 10 лет назад стали интересоваться историей этого вида спорта, собрали большую коллекцию раритетов, которая легла в основу музея. Такого уровня музея в мире нет, он станет еще одной точкой притяжения жителей и туристов в городе", — сказал Шестаков.

По его словам, в создание музея, который планируют построить в 2020 году, инвестируют до 2 млрд руб. Всего собрано около 15 тыс. экспонатов, рассказывающих победах сборной СССР и развитии хоккея в России. Передвигаться по музею можно будет по ледовым и пешеходным дорожкам, благодаря чему каждый сможет почувствовать себя спортсменом. Музей разместится в торговом комплексе на Лахтинском проспекте.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поддержал проект, отметив популярность хоккея в городе. «Хоккейная команда СКА не первый год радует нас своими успехами. „С удовольствием поддержим вашу инициативу и будем всячески помогать“, — сказал он.

ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом „Создавая экономику доверия“. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.