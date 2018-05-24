Ещё
Большая книжная ярмарка в Перми
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Большая книжная ярмарка в Перми 

Собака 52 минуты назад
Фото: Собака
С 24 по 27 мая в павильоне перед библиотекой им. Горького пройдет Большая книжная ярмарка-2018, выставка-ярмарка книг на русском языке, центральных и региональных издательств, книжных магазинов, редакций журналов и газет, оптовых и розничных дилеров.
Большая книжная ярмарка — крупнейший проект в регионе, место встречи авторов книг, издателей и читателей, площадка для дискуссий на темы русской истории и современной русской литературы. Программа ярмарки включает массу интересных и необычных мероприятий, которые понравятся и взрослым, и детям.
Ознакомиться с полным списком событий можно на странице Ярмарки на Facebook. Мы советуем обратить внимание сразу на две встречи: «Букпитчинг» при участии Юрия Крылова и презентацию новой редакции книги Георгия Буркова «Предчувствия судьбы». Большая книжная ярмарка ждет гостей с 11:00 до 19.00.
Собака: последние новости
The Hatters выпустили новый клип «Наружу изнутри» о любви на фоне петербургских красот Почта России предлагает петербуржцам выбрать лучший проект «Нулевой версты» Как на чердаке нашли 30 000 снимков Ленинграда неизвестного (и очень талантливого!) фотографа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино6
Тест: вы москвич или «понаехавший»?121
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Нищета и забвение: судьбы известных актеров13
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение