Большая книжная ярмарка в Перми 

С 24 по 27 мая в павильоне перед библиотекой им. Горького пройдет Большая книжная ярмарка-2018, выставка-ярмарка книг на русском языке, центральных и региональных издательств, книжных магазинов, редакций журналов и газет, оптовых и розничных дилеров.
Большая книжная ярмарка — крупнейший проект в регионе, место встречи авторов книг, издателей и читателей, площадка для дискуссий на темы русской истории и современной русской литературы. Программа ярмарки включает массу интересных и необычных мероприятий, которые понравятся и взрослым, и детям.
Ознакомиться с полным списком событий можно на странице Ярмарки на Facebook. Мы советуем обратить внимание сразу на две встречи: «Букпитчинг» при участии Юрия Крылова и презентацию новой редакции книги Георгия Буркова «Предчувствия судьбы». Большая книжная ярмарка ждет гостей с 11:00 до 19.00.