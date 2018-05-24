Большая книжная ярмарка в Перми

С 24 по 27 мая в павильоне перед библиотекой им. Горького пройдет Большая книжная ярмарка-2018, выставка-ярмарка книг на русском языке, центральных и региональных издательств, книжных магазинов, редакций журналов и газет, оптовых и розничных дилеров.

Большая книжная ярмарка — крупнейший проект в регионе, место встречи авторов книг, издателей и читателей, площадка для дискуссий на темы русской истории и современной русской литературы. Программа ярмарки включает массу интересных и необычных мероприятий, которые понравятся и взрослым, и детям.