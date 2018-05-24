В выставке бельгийской художницы во Владивостоке обладатель и вещь поменяются местами

Экспонаты помогали собирать жители города.

Выставка бельгийской художницы Элин Ронсе «Исчезновение» откроется 25 мая в мастерской арт-резиденции владивостокского центра современного искусства «Заря».

Объекты, на которых фокусирует внимание в своём исследовании бельгийская художница Элин Ронсе, — предметы быта в их привычном окружении, передает пресс-служба ЦСИ «Заря».

Она посещала квартиры жителей Владивостока, отозвавшихся на объявление о поиске вещей, произведенных во Владивостоке — на местных предприятиях или самими горожанами. За месяц ею была собрана целая коллекция разнообразных артефактов: от изделий местного фарфорового завода до самодельных вязаных носков. Каждый из найденных предметов был запечатлен на фото, а история его происхождения и появления в квартире тщательно задокументирована, подобно биографии человека.

Через фиксацию взгляда на частных наблюдениях и бытовых ситуациях в своем исследовании художница приходит к выводам относительно более глобальных явлений: рецессия местного производства и захват рынка дешевым импортом, постепенная деформация института семьи и утрата традиции. Однако помимо выявления очевидной социально-экономической проблематики, автор также задается вопросом о природе субъектно-объектных отношений в контексте принципа обладания. Художница критически рассматривает само понятие частной собственности как естественной и универсальной категории. Владение как один из способов человеческого существования распространяется не только на материально-товарные ценности. Немецкий философ и социолог Э. Фромм в своем труде «Иметь или быть» рассуждает: «Идеи, убеждения и даже привычки также могут стать собственностью. Так, человек, имеющий привычку каждое утро в одно и то же время съедать один и тот же завтрак, вполне может быть выбит из колеи даже незначительным отклонением от привычного ритуала, поскольку эта привычка стала его собственностью и потеря ее угрожает его безопасности». В современном обществе, ориентированном на ценности потребления и на получение прибыли, доминирует модус «обладания» как один из важнейших элементов, образующих фундамент капиталистической системы.

Художница предлагает зрителю пересмотреть связи внутри дуалистической пары «субъект-объект», отойти от интерпретации этих отношений по принципу жесткой дихотомии. Роли «познаваемого» и «познающего», с точки зрения Ронсе, условны и конвертивны, а значит, и противоречие между этими понятиями является отчасти мнимым. В своей итоговой работе она дает право говорить неодушевленным вещам, которые выступают в роли созерцающего индивида, способного дать характеристику своего владельца через описание собственных свойств. Среди источников, оказавших влияние на подход Ронсе, следует выделить произведения классической русской литературы, в частности Н. В. Гоголя. Повести «Шинель» и «Нос», в которых обладатель и вещь меняются местами, являются ключевыми текстами, к которым апеллирует художница.

Старые вещи, сослужившие свою службу, неизбежно должны исчезнуть. Семейные ритуалы будут постепенно утрачены. Локальная самобытность нивелируется глобализацией. Документируя сам факт существования этих предметов, Элин Ронсе предпринимает попытку сохранить последний след исчезающих явлений и сменяющихся эпох.

Арт-резиденция «Заря» и Элин Ронсе лично выражают благодарность жителям Владивостока, принимавшим участие в проекте.

Элин Ронсе (р. 1987, Бельгия). В своих работах она фокусируется на внешне незначительных деталях частной жизни и в течение длительного времени исследует повседневные предметы в их привычном окружении, фиксируя жизнь вещей с помощью камеры. Художница работает в различных жанрах, среди которых — инсталляции, видео— и саунд-арт.

Элин Ронсе имеет степень магистра живописи (школа искусств LUCA, Гент, Бельгия) и в настоящее время является студенткой Нидерландского института искусств (странствующая академия, Университет ArtEZ, Нидерланды). Она известна как участник несколько художественных резиденций и выставок. Ее работы были представлены в Галерее Кристофа Деклерка (Гент, Бельгия), Das Weisse Haus (Вена, Австрия), Homecomings (Берлин, Германия), Pier 2 (Тайвань), Metamatic:taf (Афины, Греция), Баримарт (Южная Корея), Центр Дункэрн (Белфаст, Северная Ирландия), Space Idiot (Турин, Италия).