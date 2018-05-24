Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 26-27 мая

Weekend Большого фестиваля мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов будет два дня подряд показывать все лучшее за год из своей программы плюс обещают смешную пресс-конференцию с Петсоном и Финдусом, встречу с путешественником и режиссером Леонидом Кругловым (в рамках показа мультфильма «Далеко на север») и мастер-класс по созданию комиксов.

В программе: «Хулиганские сказки» по Роальду Далю, «Большой злой Лис и другие сказки» от создателей мультфильма про Эрнеста и Селестину и «Далеко на Север» –история о девушке, отправившейся в Арктическую экспедицию. Откроется Weekend Большой ночью анимации в пятницу в 22:00.

Подробнее

Акция Clever Garage Sale

26 мая в Парке «Царицыно» на площадке рядом с Третьим кавалерским корпусом пройдет распродажа, в рамках которой можно, заплатив только за сумку, бесплатно набрать столько книг, сколько в нее влезет.

Организаторы — издательство Clever — утверждают, что в сумку при хорошем раскладе войдет более 20 книг, а на самом сейле будет представлено около 50 000 изданий.

Подробнее

Двухдневная распродажа в издательстве «Самокат»

И еще одна отличная книжная распродажа. «Самокат» обещает большие столы с книгами по 100, 150 и 200 рублей плюс супер-цены на любимые серии читателей — за 1000 рублей можно купить целые комплекты. Бонусом — безалкогольный мохито всем посетителям.

Подробнее

Гонка резиновых уточек в парке «Красная Пресня»

daytonducks.com 26 мая в парке Красная Пресня пройдет семейная благотворительная акция «Утиный заплыв». Резиновых уточек спустят на воду и одновременно отправят в гонку.

Для участия в заплыве нужно купить одну или нескольких уточек на сайте события. Все деньги пойдут на счет фонда «Навстречу переменам».

Подробнее

Благотворительный маркет «Сорока-фест»

На маркете будут продавать брендовые вещи по очень низким ценам, кроме того там будет кафе, беспроигрышная лотерея, салон красоты с персональными консультациями визажистов, танцы и мимы, мастерские для взрослых и детей, игровая комната для малышей и химическое шоу для детей постарше.

Все средства, вырученные на фестивале, будут направлены в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» на лечение и реабилитацию детей с инвалидностью и особенностями развития.

Подробнее

Дизайн-субботник на Дорогомиловском рынке

Ежегодный весенний фестиваль журнала Seasons в этот раз проходит на Дорогомиловском рынке. В программе: экскурсии по рынку от популярных шеф-поваров, музыкальные флэшмобы, концерты и перформансы молодых театральных команд, детские спектакли театров «Снарк» и «Бродячий вертеп», экскурсии-квесты по рыночным рядам, мастер-классы от хороших детских издательств и многое другое. А еще обещают детскую площадку, где можно будет вдоволь наиграться с песком и водой.

Подробнее

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.

Еще интересное:

10 ресторанов с верандами, где есть, чем развлечь детей

20 родительских лайфхаков, которые точно работают

Где покататься на лодках и катамаранах в Москве