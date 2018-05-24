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В июне рабочих мест для ямальских подростков на всех не хватает
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В июне рабочих мест для ямальских подростков на всех не хватает 

Красный Север 43 минуты назад
Фото: Красный Север
Всего на лето планируют трудоустроить 4500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, рассказал Владимир Галишников, заместитель начальника отдела информации окружного департамента занятости населения.
Ребятам предложат традиционные работы по благоустройству и озеленению территорий, мелкие ремонтные и подсобные работы. Популярны у трудовых десантов обязанности курьера, социально-бытовое обслуживание, помощь на культурно-массовых мероприятиях. Кроме того, в сельских территориях они трудятся помощниками рыбаков и оленеводов, собирают дикоросы.
За месяц подростку могут насчитать зарплату до тридцати тысяч рублей: это 11163 рубля, увеличенные на районный и северный коэффициенты.
— Большая часть рабочих мест на лето предоставляется предприятиями внебюджетного сектора — это 70 процентов от всех работодателей, — отметил представитель ведомства. — Стараемся охватить всех подростков, но в первую очередь трудоустраиваем детей из числа КМНС, многодетных и малообеспеченных семей, а также состоящих на профилактическом учете.
Кстати, поработать можно не только летом: с начала этого года трудоустроены 63 подростка. В свободное от учебы время они были курьерами и юнкорами в муниципальных СМИ.
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