В июне рабочих мест для ямальских подростков на всех не хватает

Всего на лето планируют трудоустроить 4500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, рассказал Владимир Галишников, заместитель начальника отдела информации окружного департамента занятости населения.

Ребятам предложат традиционные работы по благоустройству и озеленению территорий, мелкие ремонтные и подсобные работы. Популярны у трудовых десантов обязанности курьера, социально-бытовое обслуживание, помощь на культурно-массовых мероприятиях. Кроме того, в сельских территориях они трудятся помощниками рыбаков и оленеводов, собирают дикоросы.

За месяц подростку могут насчитать зарплату до тридцати тысяч рублей: это 11163 рубля, увеличенные на районный и северный коэффициенты.

— Большая часть рабочих мест на лето предоставляется предприятиями внебюджетного сектора — это 70 процентов от всех работодателей, — отметил представитель ведомства. — Стараемся охватить всех подростков, но в первую очередь трудоустраиваем детей из числа КМНС, многодетных и малообеспеченных семей, а также состоящих на профилактическом учете.

Кстати, поработать можно не только летом: с начала этого года трудоустроены 63 подростка. В свободное от учебы время они были курьерами и юнкорами в муниципальных СМИ.