Салют в День города в Ярославле: откуда лучше смотреть

В День города в Ярославле устроят большой салют. Мы выяснили, откуда его будут запускать.

— Фейерверк запустят с баржи на Волге, напротив ресторана «Волга-Волга», — рассказали в мэрии.

Всё о праздновании Дня города-2018.

Получается, будет три самых удобных площадки, чтобы насладиться салютом:

— верхний и нижний ярус Волжской набережной;— Октябрьский мост;— Тверицы.

В этом году ярославцев ждёт большая программа на День города. Веселиться будем и в центре, и на площадках в районах. Полную программу праздника смотрите здесь.