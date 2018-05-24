Валерия Гай Германика, Митя Фомин и Натали Неведрова на презентации клипа Дианы Арбениной

Что: Презентация клипа Дианы Арбениной «Инстаграм».

Где: Jagger, Москва.

Когда: 23.05.2018.

Люди говорят: Вчера на площадке Jagger Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» вместе с Валерией Гай Германикой (она выступила режиссером) представили новый клип на песню «Инстаграм». «Возможно, кто-то из взрослых, посмотрев клип, сможет лучше понять подростков, почувствовать их боль, повнимательнее присмотрится к близким и предотвратит трагедию. Я также хочу, чтобы подростки увидели и поняли, что они не одиноки во всем мире со своими проблемами, поверили, что в жизни, как и в этом маленьком, но очень емком, эмоциональном, сильном кино, есть рука, которая протянет помощь», — поделилась артистка со сцены.

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