В центре Липецка исполнят «Оду миру» 

На Соборной площади Липецка 22 июня прозвучит «Ода миру», сообщила пресс-служба облправительства.
В основе идеи проекта — синтез современного искусства и высоких технологий. «Ода миру» объединит три мировых оркестра: духовой, симфонический и оркестр народных инструментов с применением 3D-мэппинга. На видео липчане увидят сотворение мира, времена разрушения и хаоса, возрождение жизни и сегодняшнюю действительность.
В исполнении оркестра прозвучат произведения Рейнгольда Глиэра, Александра Чайковского, Николая Толстякова, Олеси Ростовской, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Эдуарда Артемьева и других классиков.
Для участия в проекте съедутся молодые музыканты из России, Китая, Казахстана, Испании, Эквадора, Беларуси, Азербайджана, Индонезии, Украины.
«Оду миру» исполнят 22 июня. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.