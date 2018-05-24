В центре Липецка исполнят «Оду миру»

На Соборной площади Липецка 22 июня прозвучит «Ода миру», сообщила пресс-служба облправительства.

В основе идеи проекта — синтез современного искусства и высоких технологий. «Ода миру» объединит три мировых оркестра: духовой, симфонический и оркестр народных инструментов с применением 3D-мэппинга. На видео липчане увидят сотворение мира, времена разрушения и хаоса, возрождение жизни и сегодняшнюю действительность.

Для участия в проекте съедутся молодые музыканты из России, Китая, Казахстана, Испании, Эквадора, Беларуси, Азербайджана, Индонезии, Украины.

«Оду миру» исполнят 22 июня. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.