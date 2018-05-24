Любинский МКК отпраздновал свой день рождения в Китае 

В Шанхае с 16 по 18 мая проходила Международная выставка продуктов питания и напитков SIAL China 2018.
Эта крупнейшая выставка продуктов питания в Китае и вторая по величине в мире — знаковое событие для предприятий пищевой промышленности. Центр поддержки экспорта Омской области организовал участие омских компаний в SIAL China 2018. Возглавил делегацию первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко. Кроме этого среди официальных лиц региона на выставке присутствовали министр экономики Расим Галямов, а также министр сельского хозяйства и продовольствия. Максим Чекусов,
От омского региона в этом международном форуме приняли участие десять производителей, среди которых Любинский молочноконсервный комбинат. Участники омской делегации представили потенциал региона в пищевой промышленности на коллективном стенде, оснащенном оборудованием для проведения дегустаций, а также для демонстрации продукции.
В Шанхае Любинский молочноконсервный комбинате презентовал на выставке традиционное направление своей деятельности — молочные консервы ТМ «Любимое молоко». Представители китайских компаний высоко оценили качество выпускаемой на Любинском МКК продукции и выразили надежду, что в скором времени сгущенное молоко появится на китайском рынке.
17 мая 2018 года, в день рождения комбината, министр экономики вручил Любинскому МКК в лице генерального директора Вальтера Г. Ф. подарок — работу омского художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко. Министр высоко оценил высокое качество выпускаемой продукции, а также поблагодарил предприятие за эффективную работу.