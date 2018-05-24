Ещё
Любинский МКК отпраздновал свой день рождения в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Любинский МКК отпраздновал свой день рождения в Китае 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Шанхае с 16 по 18 мая проходила Международная выставка продуктов питания и напитков SIAL China 2018.
Эта крупнейшая выставка продуктов питания в Китае и вторая по величине в мире — знаковое событие для предприятий пищевой промышленности. Центр поддержки экспорта Омской области организовал участие омских компаний в SIAL China 2018. Возглавил делегацию первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко. Кроме этого среди официальных лиц региона на выставке присутствовали министр экономики Расим Галямов, а также министр сельского хозяйства и продовольствия. Максим Чекусов,
От омского региона в этом международном форуме приняли участие десять производителей, среди которых Любинский молочноконсервный комбинат. Участники омской делегации представили потенциал региона в пищевой промышленности на коллективном стенде, оснащенном оборудованием для проведения дегустаций, а также для демонстрации продукции.
В Шанхае Любинский молочноконсервный комбинате презентовал на выставке традиционное направление своей деятельности — молочные консервы ТМ «Любимое молоко». Представители китайских компаний высоко оценили качество выпускаемой на Любинском МКК продукции и выразили надежду, что в скором времени сгущенное молоко появится на китайском рынке.
17 мая 2018 года, в день рождения комбината, министр экономики вручил Любинскому МКК в лице генерального директора Вальтера Г. Ф. подарок — работу омского художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко. Министр высоко оценил высокое качество выпускаемой продукции, а также поблагодарил предприятие за эффективную работу.
АиФ-Омск: последние новости
Омские школьники вышли на зарядку со стражами порядка В Омске запускают цикл лекций о мёде и пчеловодстве Юные омские музыканты блеснули талантами в Тель-Авиве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино6
Тест: вы москвич или «понаехавший»?121
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Нищета и забвение: судьбы известных актеров
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение