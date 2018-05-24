Любинский МКК отпраздновал свой день рождения в Китае

В Шанхае с 16 по 18 мая проходила Международная выставка продуктов питания и напитков SIAL China 2018.

Эта крупнейшая выставка продуктов питания в Китае и вторая по величине в мире — знаковое событие для предприятий пищевой промышленности. Центр поддержки экспорта Омской области организовал участие омских компаний в SIAL China 2018. Возглавил делегацию первый заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко . Кроме этого среди официальных лиц региона на выставке присутствовали министр экономики Расим Галямов, а также министр сельского хозяйства и продовольствия. Максим Чекусов

От омского региона в этом международном форуме приняли участие десять производителей, среди которых Любинский молочноконсервный комбинат. Участники омской делегации представили потенциал региона в пищевой промышленности на коллективном стенде, оснащенном оборудованием для проведения дегустаций, а также для демонстрации продукции.

В Шанхае Любинский молочноконсервный комбинате презентовал на выставке традиционное направление своей деятельности — молочные консервы ТМ «Любимое молоко». Представители китайских компаний высоко оценили качество выпускаемой на Любинском МКК продукции и выразили надежду, что в скором времени сгущенное молоко появится на китайском рынке.