26 мая пройдет перенесенный из-за непогоды велофестиваль на Михайловском пруду

Досуговый центр ГБУ «М Клуб» Зеленограда приглашает всех желающих принять участие в весеннем детском велофестивале. Его планировалось провести еще в прошлое воскресенье 20 мая, но непогода внесла свои коррективы. Теперь велофестиваль пройдет 26 мая на бульварной зоне Михайловского пруда в 15 микрорайоне напротив ТЦ «Столица».

Подобное мероприятие проходит в Зеленограде два раза в год — весной и осенью с 2009 года. Участников ожидают слалом и велокросс на 250 метров, в котором смогут принять участие дети несколько возрастных категорий: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-14 лет. Юным зеленоградцам предлагается посоревноваться в езде на велосипедах и самокатах. Предусмотрен отдельный заезд для мам с колясками. Из каждой возрастной категории жюри выберут победителей, которые получат подарки от спонсоров. Без подарков не останется ни один участник, обещают организаторы.

Помимо состязательной части в программе мероприятия различные занятия и мастер-классы от специалистов учреждения. Сотрудники «М Клуба» проведут цигун-зарядку, научат рисованию и оригами, покажут движения современных танцев.

Начало регистрации — в 11.00, старт заездов — в 12.00.