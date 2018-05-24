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«Продавцы легального алкоголя в праздники недобирают выручку»
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«Продавцы легального алкоголя в праздники недобирают выручку» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Естественно, относимся негативно к этому. Мы эти праздники перебирали, есть такие, которые никто даже не отмечает. День народного единства, например — что, разве массовые гуляния проходят? День города — это понятно, там действительно гуляния. Но имеет смысл запрещать продажу в местах скопления людей. А там, где тишина, почему человек не может бутылку пива купить?
Конечно, выручка серьезно страдает в эти дни. Самое обидное, что начинаются провокации со стороны сотрудников полиции, попытки уличить продавцов с помощью тайных покупателей. Начинается игра какая-то. При этом запрет ничего не дает, все равно все продают „своим“ из-под полы. Знакомые звонят владельцам, просят продать по дружбе. Продавщица отковыряет акцизную марку, в кассе пробьет на следующий день. Зато для „черных“ точек, которые торгуют нелегальной казахстанской водкой, это самые хорошие дни.
Надо с позиции населения смотреть на это, с позиции нормальных людей. Глупо получается, когда военные ветераны в форме в свои праздники прячут за пазухой бутылки. А прямой связи с беспорядками на улице я не вижу. Кому надо, тот напьется.
Оппоненты кивают на Дагестан, Чечню. Но там у всех домашнее вино, за водкой в магазин там не бегают. Эти правила установлены на уровне субъекта РФ. Мы уже готовили обращение к губернатору по этой проблеме. Но так получилось, что губернатор уже уехал работать в правительстве страны. В любом случае, планируем продавливать эту тему».
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