6 скульптур, которые выглядят как живые

О лучших скульпторах мира принято говорить: «Они победили камень», и это очень точное описание. Камень — нечто грубое, твердое и непоколебимое — в руках мастера становится податливым, как пластилин, живым, легким, дышащим. Даже человек, избалованный компьютерными спецэффектами, не может без удивления и восторга смотреть на невесомые каменные одежды, высеченные сотни лет назад, на мягкие мраморные тела и напряженные мраморные мышцы. Кто и как смог оживить бездушные статуи и превратить камень в поэзию?

Джованни Бернини, «Похищение Прозерпины»

И начнем мы с безусловного шедевра первой четверти XVII века, скульптуры Джованни Бернини «Похищение Прозерпины». Итальянский мастер воплотил в камне целый сюжет из греческой мифологии. Прозерпина — это римское имя Персефоны, дочери Зевса и Деметры. Юная богиня приглянулась Аиду, и Зевс без согласия Деметры и самой Персефоны отдал дочь в жены подземному королю. На скульптуре как раз изображен момент похищения Прозерпины-Персефоны: Аид привлек ее внимание невероятно красивым цветком, а когда девушка наклонилась, схватил ее и уволок в подземелье. Но у истории более или менее счастливый конец: богиня Деметра в знак вечной тоски по дочери сложила с себя божественные полномочия и подлунный мир остался без урожаев. Зевсу пришлось пойти на компромисс: он заставил брата отпускать Персефону на землю. И с тех пор лишь треть года она проводит с мужем.

Впервые посмотрев на фотографию скульптуры, где герои повернуты в фас, зритель, вероятно, будет недоумевать: что же в них живого? Кожа неестественно бледная, глаза пустые, да и в целом все какое-то плоское. Но посмотрите на скульптуру сбоку, выбрав фотографию с правильным освещением, и все сомнения разрешатся. Фигуры Плутона (Аида) и Прозерпины, устремленные по спирали вверх, как будто и не застывали в своем движении. Зритель видит, как руки Плутона хватают тело Прозерпины и камень под ними мнется, словно живая плоть. Волосы фигур растрепаны легким ветерком, ткань одежды сползает с обнажающихся тел. И кажется, будто мы видели то, что происходило между героями раньше, и сейчас увидим продолжение истории. Сам Бернини говорил, что в этой скульптуре он победил камень. А ведь мастеру было всего 23 года.

Рафаэль Монти, «Весталки»

Техника каменной вуали появилась еще в середине XVIII века благодаря работе итальянского скульптора Антонио Коррадини. Накинуть мраморную «ткань» на лицо статуи, чтобы это выглядело естественно, оказалось делом настолько непростым, что уникальная техника почти на столетие оказалась забытой, пока в середине XIX века к ней не обратился соотечественник Коррадини Рафаэль Монти. Он первым и рассказал секрет «прозрачного» камня. Оказывается, великие скульпторы использовали особую двуслойную разновидность мрамора. Нижний слой такого материала выглядит как обыкновенный камень, а вот верхний — гораздо прозрачнее.

Но самое удивительное — то, как мастера обрабатывали этот мрамор. Создание каменной вуали до появления высоких технологий было чрезвычайно тонкой и трудоемкой работой. Прозрачный слой мрамора полировался до тех пор, пока не становился почти невесомым, потом из этого хрупкого материала скульпторы руками высекали вуаль с бесчисленным количеством складок. Яркий пример такой работы — «Весталки» Рафаэля Монти. Скульптор изобразил группу молодых, целомудренных и чрезвычайно почитаемых в Древнем Риме жриц богини Весты. На лицах, скрытых под той самой прозрачной каменной вуалью, застыло выражение скромности и покорности — тех добродетелей, которые весталки должны были хранить всю жизнь. Монти любил изображать юных жриц в своих работах. Среди наиболее известных скульптур мастера есть еще как минимум две весталки.

Один из известнейших скульпторов мира, Огюст Роден не отличается излишней любовью к реализму — все-таки он символист, даже романтик, поэтому наряду с реалистичным образом для него важна и идея, которая далеко не всегда принимает привычные нам формы. Герои мастера зачастую буквально вырастают из необтесанного камня — именно поэтому о Родене говорят, что он превратил скульптуру в поэзию: его персонажи будто борются со своим небытием и побеждают его той экспрессивностью и эмоциональностью, которыми наделяет их автор. Пожалуй, только одну работу Родена при определенных обстоятельствах можно было бы спутать с живым человеком — лежащую на камне юную Данаиду. Великий француз, как и все его коллеги, не мог не восхищаться искусством Древней Греции, и в этой работе он отсылает зрителей к мифу о пятидесяти дочерях короля Даная, которые по приказу отца в первую брачную ночь убили своих мужей, и лишь одна из девушек спасла жизнь супругу. За это преступление боги прокляли Данаид: они будут вечно наполнять водой бездонную бочку в подземном царстве.

Роден расположил девушку спиной к зрителю — она ничком лежит на камне, показывая соблазнительно живые изгибы своего тела. Спина и руки при правильном освещении выглядят мягкими и упругими — кажется, что, прикоснувшись, почувствуешь под пальцами нежную кожу молодой девушки, а не холод камня. Данаида выбрала явно не самую удобную позу для сна, но вся ее фигура выглядит естественной и до боли знакомой, как будто на этом камне лежит не мраморная героиня древнегреческого мифа, а любимая девушка, которая вот-вот проснется. Лицо спящей не так живо и выразительно, как ее фигура, а волосы и вовсе проработаны весьма условно: спадая с руки девушки, они ложатся на камень и в нем же растворяются, обозначая связь героини с материалом, из которого она вышла.

Иосиф Чайков, «Футболисты»

На древнегреческую традицию ориентировался и советский скульптор Иосиф Чайков, проектируя конструктивистский шедевр «Футболисты». Герои Чайкова не отличаются живостью черт, зато как ярко их движение! Трехметровая скульптура весом в тонну держится всего на одной точке опоры, причем смещенной относительно центра, — на пятке вратаря. Скульптор уравновешивал композицию с помощью сложной схемы полых и залитых бронзой частей, и в итоге фигуры футболистов, держащиеся практически на одном честном слове, получились удивительно устойчивыми — не хуже любой твердо стоящей на ногах скульптуры. Эксперты, собравшиеся на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году, были поражены композиционным решением «Футболистов», и на вопрос: «Как же она стоит?» до сих пор не могут с точностью ответить даже современные специалисты.

«Футболисты» интересны не только с инженерной, но и с художественной точки зрения. Чайков смог, опираясь на античные образцы, создать скульптуру, полностью перекликающуюся с идеалами партии: активный спорт, физическое напряжение, вратарь, бросающийся под ноги врагу, чтобы защитить свои ворота, — все вполне в коммунистическом духе. Но от хрупкого равновесия отчаянно борющихся героев веет скорой войной и гибелью.

Смещенная точка опоры — основная задача Чайкова, заигрывающего с новыми авангардными течениями. Но в отличие от некоторых прославленных русских художников скульптор не ударяется в абстракцию — его конструктивизм получился реалистичным, его кубизм понравился простым людям. И еще неясно, какая загадка интереснее: загадка «Черного квадрата» или загадка инженерного замысла, который уже 80 лет удерживает бронзовые фигуры весом в тысячу килограммов на одной пятке.

Лу Ли Ронг, «Девушка с дудочкой»

Традицию великих реалистов от мира скульптуры подхватила современный мастер Лу Ли Ронг. Несмотря на то что Лу закончила китайскую художественную академию, манера исполнения и герои у нее абсолютно европейские. На выставке этого молодого скульптора можно увидеть и невесомые вуали из бронзы, и не уступающие им по легкости одежды со множеством складок, повторяющих изгибы женского тела. Героини Лу застывают в прыжке, повороте или стоят на ветру — их волосы и платья всегда развеваются, их лица всегда эмоциональны, а движения, в которых они застывают, легки и естественны. Если долго смотреть на них, то можно почувствовать движение ветерка на лице и услышать шелест ткани.

Скульптуры Лу Ли Ронг, как и древнегреческие образцы, выполнены в цвете, что делает их более реалистичными, чем работы предшественников. Особенно характерна фигура девушки с дудочкой. Она стоит прямо и задумчиво смотрит в сторону, пока ветер развевает ее нежно-голубое, почти прозрачное платье. В то, что бронзовая красавица носит бронзовое платье, поверить практически невозможно — настолько воздушным и невесомым оно выглядит.