В больницу Ханты-Мансийска обратились 25 человек с присасыванием клеща

Из них трое — дети. Шесть человек ранее имели прививку от клещевого энцефалита.

15 насекомых были подвергнуты лабораторному исследованию. Оказалось, что три клеща являлись носителями боррелиоза (болезни Лайма). Ни одного случая энцефалита не зафиксировано, сообщает пресс-служба ОКБ.

Отметим, что сделать прививку от клещевого энцефалита можно и по сей день. Для того, чтобы поставить прививку необходимо обращаться в прививочные кабинеты консультативно-диагностической и детской поликлиник.

В Ханты-Мансийске полным ходом идет обработка территорий от клещей. В этом году более 170 гектаров территорий обработают от кровососущих насекомых.