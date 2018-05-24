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В 16 микрорайоне в воскресенье состоится День соседей
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В 16 микрорайоне в воскресенье состоится День соседей 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
27 мая в 16.00 на площадке у корпуса 1640 Зеленограда пройдет День соседей. Его проведет районный досуговый центр «М Клуб».
— Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у планет… И чтобы не забывать о том, что все мы живем близко и, в сущности, являемся соседями, в 2000 году в Париже был основан новый праздник — День соседей. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему празднику, — анонсируют событие организаторы.
В программе Дня соседей в 16 микрорайоне: игры от аниматоров досугового центра ГБУ «М Клуб», концертная программа, мастер-классы, и, конечно, традиционный конкурс пирогов. Самые талантливые кулинары получат подарки от спонсоров.
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