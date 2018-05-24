В 16 микрорайоне в воскресенье состоится День соседей

27 мая в 16.00 на площадке у корпуса 1640 Зеленограда пройдет День соседей. Его проведет районный досуговый центр «М Клуб».

— Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у планет… И чтобы не забывать о том, что все мы живем близко и, в сущности, являемся соседями, в 2000 году в Париже был основан новый праздник — День соседей. Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему празднику, — анонсируют событие организаторы.

В программе Дня соседей в 16 микрорайоне: игры от аниматоров досугового центра ГБУ «М Клуб», концертная программа, мастер-классы, и, конечно, традиционный конкурс пирогов. Самые талантливые кулинары получат подарки от спонсоров.