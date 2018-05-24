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Как выковать дамасский клинок из троса
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Как выковать дамасский клинок из троса 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Вопреки распространенному мнению, дамасская сталь называется так по методу изготовления, а не по месту рождения великих клинков. Прямо перед вами рождается настоящее произведение искусства, притом выкованное из обычного стального троса.
Классический неоднородный узор, появляющийся на поверхности дамаска — оптический эффект неравномерного распределения углерода. Опять же, рисунок не имеет никакого отношения к качеству самого клинка.
Да и вообще, легендарная «дамасская сталь» представляет собой персидское-индийскую тигельную сталь с высоким содержанием углерода.
Мастер не просто так выбрал для заготовки стальной трос. Его жилы состоят из углеродистой стали, благодаря чему хорошо держат острие после закалки.
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