Как выковать дамасский клинок из троса

Вопреки распространенному мнению, дамасская сталь называется так по методу изготовления, а не по месту рождения великих клинков. Прямо перед вами рождается настоящее произведение искусства, притом выкованное из обычного стального троса.

Классический неоднородный узор, появляющийся на поверхности дамаска — оптический эффект неравномерного распределения углерода. Опять же, рисунок не имеет никакого отношения к качеству самого клинка.

Да и вообще, легендарная «дамасская сталь» представляет собой персидское-индийскую тигельную сталь с высоким содержанием углерода.

Мастер не просто так выбрал для заготовки стальной трос. Его жилы состоят из углеродистой стали, благодаря чему хорошо держат острие после закалки.