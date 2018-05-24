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Беременные работницы могут получить дополнительные трудовые гарантии
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Беременные работницы могут получить дополнительные трудовые гарантии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Изменение условий трудового договора в отношении беременной женщины либо женщины, имеющей ребёнка в возрасте до трёх лет, при отсутствии согласия работника не допускается.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс направила на рассмотрение Госдумы группа депутатов от ЛДПР во главе с членом Комитета Госдумы по финансовому рынку Данилой Шилковым и главой думского Комитета по труду Ярославом Ниловым.
Как следует из пояснительной записки к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», предлагается запретить работодателям по своей инициативе изменять условия трудового договора с указанными работниками при наличии организационных или технологических причин.
Изменение условий трудового договора во всех подобных случаях требует обязательного согласия беременной или женщины с ребёнком в возрасте до 3 лет.
Авторы инициативы отмечают, что указанные категории работников нуждаются в особой социальной защите, и в настоящее время отечественное законодательство обеспечивает часть подобных мер. В частности, необоснованное увольнение или отказ в приёме на работу беременной женщины или женщины с ребёнком в возрасте до 3 лет является уголовно наказуемым деянием.
Перечень гарантий, обеспечивающих права беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 3 лет при расторжении трудового договора по инициативе работодателя, является исчерпывающим.
Однако, обращают внимание законодатели, существует пробел в правовом регулировании и незащищённость данных категорий работников в ситуациях, когда работодатель по своей инициативе может изменить условия трудового договора, вынуждая работников отказываться от продолжения работы из-за неприемлемости новых условий трудового договора.
Парламентарии описывают зафиксированные случаи, когда работодатель умышленно предлагал беременным работницам или воспитывающим малолетних детей заведомо неприемлемую работу, вынуждая их к отказу от неё и, как следствие, увольнению согласно законодательству.
Как следствие, подчёркивают в ЛДПР, следует законодательно исключить интерес работодателей в части злоупотребления правом на увольнение в рамках существующего правового поля.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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