Беременные работницы могут получить дополнительные трудовые гарантии

Изменение условий трудового договора в отношении беременной женщины либо женщины, имеющей ребёнка в возрасте до трёх лет, при отсутствии согласия работника не допускается.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс направила на рассмотрение Госдумы группа депутатов от ЛДПР во главе с членом Комитета Госдумы по финансовому рынку Данилой Шилковым и главой думского Комитета по труду Ярославом Ниловым

Как следует из пояснительной записки к документу, который есть в распоряжении « Парламентской газеты », предлагается запретить работодателям по своей инициативе изменять условия трудового договора с указанными работниками при наличии организационных или технологических причин.

Изменение условий трудового договора во всех подобных случаях требует обязательного согласия беременной или женщины с ребёнком в возрасте до 3 лет.

Авторы инициативы отмечают, что указанные категории работников нуждаются в особой социальной защите, и в настоящее время отечественное законодательство обеспечивает часть подобных мер. В частности, необоснованное увольнение или отказ в приёме на работу беременной женщины или женщины с ребёнком в возрасте до 3 лет является уголовно наказуемым деянием.

Перечень гарантий, обеспечивающих права беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 3 лет при расторжении трудового договора по инициативе работодателя, является исчерпывающим.

Однако, обращают внимание законодатели, существует пробел в правовом регулировании и незащищённость данных категорий работников в ситуациях, когда работодатель по своей инициативе может изменить условия трудового договора, вынуждая работников отказываться от продолжения работы из-за неприемлемости новых условий трудового договора.

Парламентарии описывают зафиксированные случаи, когда работодатель умышленно предлагал беременным работницам или воспитывающим малолетних детей заведомо неприемлемую работу, вынуждая их к отказу от неё и, как следствие, увольнению согласно законодательству.

Как следствие, подчёркивают в ЛДПР, следует законодательно исключить интерес работодателей в части злоупотребления правом на увольнение в рамках существующего правового поля.