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Гости ДК в Лосиноостровском поиграли в лазертаг
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Гости ДК в Лосиноостровском поиграли в лазертаг 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Интернет-сообщество «Батальон» собрало гостей в Доме культуры «Юность», что в Лосиноостровском, на Шушенской улице.
— Встречу провела создатель группы Наталья Шаброва — мама троих детей, воспитатель, педагог раннего развития, создатель квестов и инструктор игре «лазертаг» — лазерный бой. Она считает, что и детям, и взрослым в современном мире нужно меньше времени проводить за компьютером, а вместо этого заниматься активным отдыхом, — рассказали в администрации ДК.
Она рассказала гостям об игре «лазертаг» и предложила всем желающим пострелять по интерактивным мишеням из бластера-автомата.
В ДК добавили, что встреча сообщества проводилась в рамках проекта «Оффлайн среда»; он стартовал 23 мая в ряде столичных домов культуры и продлится до конца года. (иб)
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