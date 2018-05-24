Гости ДК в Лосиноостровском поиграли в лазертаг

Интернет-сообщество «Батальон» собрало гостей в Доме культуры «Юность», что в Лосиноостровском, на Шушенской улице.

— Встречу провела создатель группы Наталья Шаброва — мама троих детей, воспитатель, педагог раннего развития, создатель квестов и инструктор игре «лазертаг» — лазерный бой. Она считает, что и детям, и взрослым в современном мире нужно меньше времени проводить за компьютером, а вместо этого заниматься активным отдыхом, — рассказали в администрации ДК.

Она рассказала гостям об игре «лазертаг» и предложила всем желающим пострелять по интерактивным мишеням из бластера-автомата.

В ДК добавили, что встреча сообщества проводилась в рамках проекта «Оффлайн среда»; он стартовал 23 мая в ряде столичных домов культуры и продлится до конца года. (иб)