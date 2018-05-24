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Эксперт: Вино должно быть дешевле водки
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Эксперт: Вино должно быть дешевле водки 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Для улучшения демографической ситуации в России необходимо серьёзно заняться снижением потребления крепких спиртных напитков, особенно среди мужчин. Об этом на пресс-конференции НСН заявил член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов. Он предлагает взять на вооружение опыт скандинавских стран.
«С 2014 года алкогольное лобби берёт верх. Под предлогом того, что у нас кризисная ситуация, не повышаются минимальные цены на водку. Водка у нас стоит дешевле вина. Вино должно быть дешевле крепких напитков и водка должна быть менее доступной. У нас — всё с точностью наоборот! Хорошее вино по установленной цене водки не найдёшь, к сожалению», — отметил эксперт в эфире НСН.
Ранее Алексей Ульянов также привел в пример опыт антиалкогольной компании в СССР во времена Горбачёва. Тогда, несмотря на все перегибы, смертность в стране снизилась на 1, 2 миллиона человек, а продолжительность жизни мужчин увеличилась на 5 лет.
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