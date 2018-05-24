Краско Иван Иванович

Дата рождения: 23 сентября 1930

Место рождения: Ленинградская область, деревня Вартемяги

Знак Зодиака: Дева

Детство Ивана было трудным. Мама умерла, когда ему исполнилось всего 10 месяцев. Отец очень любил ее и от горя просто спился. В пять лет мальчик остался сиротой. Впрочем, не он один. Детей в семье было четверо. Старшего Володю взяла на воспитание мамина мама — бабушка Даша. А остальных Ваню, Васю и Николая — бабушка по линии отца Пелагея. В одном из интервью, Иван Иванович рассказывал, что баба Поля была настоящей труженицей и всем детям привила трудолюбие и честность.

Тяжелое военное детство не помешало Ване расти смышленым, отлично учиться и мечтать о том, что он, как и его кумиры, будет когда-нибудь сниматься в кино. Ни одного фильма из тех, что крутили в сельском клубе, он не пропускал. Многие знал наизусть и часто пересказывал их близким и соседям. Когда умерла бабушка Поля, Ваню усыновил герой-фронтовик брат его матери Иван Иванович Краско. Он же и записал мальчика на свою фамилию. По отцу у него была фамилия Бахвалов. Получив аттестат зрелости, юноша постеснялся сразу идти в театральный вуз. Поэтому пошел в курсанты военно-морского училища (выбор мореходки и дядю очень устраивал). В процессе обучения Иван Иванович принимал активное участие в конкурсах и смотрах художественной самодеятельности и даже занимался с преподавателем сценической речью. После окончания училища предполагалась служба на флоте, но Краско попал под сокращение, и это стало поводом вернуться домой. В Ленинграде он поступил на филфак университета, узнав, что там есть свой студенческий театр. Именно здесь он набрался достаточного сценического опыта, чтобы через два года стать студентом вожделенного театрального вуза. Детская мечта сбылась на рубеже 30 лет — в 1961 году Иван Краско дебютировал в кино, появившись на большом экране в роли летчика вместе с Роланом Быковым Михаилом Ульяновым , в картине «Балтийское небо» и получил диплом актера театра и кино. Сразу после выпускного спектакля Краско попал в труппу БДТ по приглашению самого Георгия Товстоногова . Но там его творческая жизнь не сложилась из-за отсутствия ролей. Артист сменил еще несколько сценических площадок, пока не утвердился в статусе ведущего актера Театра им В. Ф. Комиссаржевской, где он служит и сегодня. На спектаклях с его участием всегда аншлаг.

Несмотря на то, что актерская карьера Ивана Ивановича началась поздно, сложилась она вполне удачно. Почти полторы сотни самых разных ролей в кино и сериалах. Целая галерея невероятных образов. В нескольких картинах ему довелось сыграть вместе со своим безвременно ушедшим сыном Андреем. Иван Краско и сегодня, несмотря на почтенный возраст, много работает в театре и кино.

Личная жизнь Ивана Краско

Первый брак Иван Иванович заключил в 1951 году. С Екатериной Ивановой они прожили четыре года, родив дочь Галину.

Второй супругой артиста в 1956 году стала школьная учительница Кира Петрова. В этом браке родились сын Андрей (1957-2006 гг.) и дочь Юлия (1966 г.)

Через 4 года после смерти Киры Васильевны Иван Иванович женился на коллеге по родному театру — костюмерше Наталье Вяль , которая была младше жениха на 47 лет. В браке, продлившемся десять лет, родились два сына — Ваня и Федя. Когда молодая жена полюбила мужчину по моложе, Краско оставил ей и детям квартиру, которую получил от театра.

В возрасте 85 лет артист женился в четвертый раз. На этот раз избранницей Ивана Ивановича стала девушка моложе его на шестьдесят лет — одна из студенток его актерского курса при Гуманитарном институте. Наталья Шевель признавалась, что полюбила мастера с первого взгляда. Некоторое время из-за отсутствия жилья пара ютилась в одной из комнат в квартире бывшей тещи Ивана Ивановича. Потом перебрались в скромную съемную квартиру.

Библиография

2010 — Байки. И не только

Фильмография

1961 — Балтийское небо

1961 — Барьер неизвестности

1965 — Авария

1965 — Римские рассказы

1966 — В городе С 1966 — На диком бреге

1967 — Дорога домой

1967 — Первороссияне

1967 — Якорная площадь

1969 — Белый флюгер

1969 — Пятеро с неба

1969 — Невероятный Иегудиил Хламида

1970 — Двадцать седьмой неполный

1970 — Ночная смена

1971 — Пристань на том берегу

1972 — Дом на Фонтанке

1972 — Красные пчёлы

1972 — Принц и нищий

1973 — Красный агат

1974 — Блокада

1974 — Последний день зимы

1974 — Сержант милиции

1974 — Юркины рассветы

1975 — Лавина

1975 — О чём не узнают трибуны

1977 — Знак вечности

1978 — Конец императора тайги

1978 — Соль земли

1979 — Старые долги

1980 — Гибель 31-го отдела

1980 — Эскадрон гусар летучих

1980 — Похищение чародея

1981 — Деревенская история

1981 — Правда лейтенанта Климова

1981 — Придут страсти-мордасти

1981 — Сын полка

1981 — Что бы ты выбрал?

1981 — Россия молодая

1982 — Таможня

1982 — Тем, кто остаётся жить

1983 — Борька и Лёнька

1983 — Дублёр начинает действовать

1983 — Эхо дальнего взрыва

1983 — Место действия

1983 — Обыкновенная история

1983 — Семён Дежнёв

1984 — Восемь дней надежды

1984 — Макар-следопыт

1984 — Приходи свободным

1985 — Один за всех!

1985 — Вот моя деревня…

1985 — Грядущему веку

1985 — Долгая память

1985 — Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса

1985 — Снегурочку вызывали?

1986 — Последняя дорога

1988 — Господин оформитель

1988 — Серая мышь

1988 — Штаны

1990 — Наутилус

1991 — Афганский излом

1991 — Губернаторъ

1992 — Прекрасная незнакомка

1993 — Раскол

1993 — Конь белый американец

1993 — Ты есть…

1994 — Колесо любви

1994 — Роман императора

1996 — Возвращение «Броненосца»

1996 — Музыка любви. Неоконченная любовь

1998 — Маленький водяной

1998 — Цветы календулы

1999 — Болдинская осень

1999 — Улицы разбитых фонарей 2 1999 — Под Луной

2000 — Империя под ударом

2000 — Особенности национальной охоты в зимний период

2000 — Вовочка

2001 — Агент национальной безопасности-3 2001 — Начальник каруселей

2001 — Привет, малыш!

2001 — Чёрный ворон

2002 — Красный стрептоцид

2002 — Убойная сила 4 2003 — Женский роман

2003 — Линии судьбы

2003 — Срочный фрахт

2003 — Танцор

2003 — Удачи тебе, сыщик

2003 — Челябумбия

2004 — Агентство-2 2004 — Иванов и Рабинович

2004 — Легенда о Тампуке

2004 — Улицы разбитых фонарей 6 2004 — Sказка O Sчастье

2005 — Брежнев

2005 — Господа присяжные

2005 — Королевство кривых…

2005 — Лабиринты разума

2005 — Мастер и Маргарита

2005 — Пари

2005 — Подлинная история поручика Ржевского

2005 — Риэлтор

2005 — Семья

2006 — Вызов 2 2006 — Женская логика 5 2006 — Мечта

2007 — В гавань заходили корабли

2007 — Дети блокады

2007 — Литейный

2007 — Марш Турецкого 4 2007 — Морские дьяволы 2 2007 — Ораниенбаум. Серебряный самурай

2008 — 9 мая. Личное отношение

2008 — Дорожный патруль

2008 — Куклы колдуна

2008 — Опасная комбинация

2009 — Личное дело капитана Рюмина

2010 — Журов 2 2010 — Мы из будущего 2 2010 — Прощай, «макаров»!

2010 — Семейный очаг

2011 — Дело было на Кубани

2011 — Куда течёт море

2011 — Поклонница

2011 — Манна небесная

2011 — Немец

2011 — Опергруппа 2 2011 — Пётр Первый. Завещание

2011 — Приставы

2011 — Судмедэксперты

2012 — Белая гвардия

2012 — Вместе

2012 — Во саду ли, в огороде

2012 — Кремень

2012 — Литейный 7 2012 — Личные обстоятельства

2012 — Зоннентау

2012 — Мальчики

2013 — Берега моей мечты

2013 — Лёд 2013 — Морские Дьяволы. Смерч. Судьбы

2013 — Чудесный доктор

2014 — Чужое

2018 — День до Режиссёрская работа

1999 — Чествование