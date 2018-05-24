Знакомимся с новыми героями «Суперсемейки 2»

В твиттере Disney • Pixar появилось новое видео к премьере «Суперсемейки 2». Актриса София Буш рассказывает о новых супергероях, которые появились во второй части. Сама София озвучит героиню Войд (Voyd), обладающую способностями телепортировать предметы.

Вы уже, наверное, наизусть выучили, что во второй части мультика Эластика отправляется на работу, а Боб сидит дома с детьми, Джек-Джек обретает новые силы, появляется новый злодей и семье предстоит объединиться перед лицом новой опасности.

Мультфильм выйдет в кинотеатрах 14 июня.

Источник: sophbushbr

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