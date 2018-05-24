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В ЮВАО выпустят книгу по рассказам о родственниках-фронтовиках
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В ЮВАО выпустят книгу по рассказам о родственниках-фронтовиках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Литературно-мемориальный проект «Героический юго-восток» стартовал в музее-центре К. Г. Паустовского (улица Кузьминская, 8).
В рамках проекта жители ЮВАО смогут рассказать о своих родственниках и знакомых, сражавшихся на фронте или трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Историю объемом от двух до 10 тысяч знаков с добавлением фотографий героя, его наград, копий фронтовых писем и документов необходимо принести в музей или прислать на адрес электронной почты: paustovsky_pr@mail.ru, указав тему письма «Героический юго-восток». Также обязательно необходимо сообщить контактные данные — свои и человека, о котором пишете (имя, даты жизни).
Все предоставленные до 09 мая 2019 года истории затем будут напечатаны в специальном издании.
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