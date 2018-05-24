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На набережной Казанки от Амирхана до Чаши не будут строить дома
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На набережной Казанки от Амирхана до Чаши не будут строить дома 

Казанский Портал 1 час назад
Новый Манхэттен в Казани не появится, зато в городе станет больше парковых зон. Набережную обустроят и создадут прогулочную дорогу.
Этой дорогой казанцы смогут ходить в новый культурный центр. Его построят на участке, примыкающем к улице Сибгата Хакима. Что за центр, пока неизвестно. По одной из версий, это может быть концертный зал на 2 000 зрителей, о котором редакция e-Kazan.ru писала ранее.
«У нас были разные варианты размещения: и концертного зала, и библиотеки. Это будет только какая-то интересная общественная застройка для жителей Казани и парковая зона», — рассказала главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Летом по берегу Казанки пустят туристические беспилотные микроавтобусы. Сейчас для них строят трассу вдоль улицы Сибгата Хакима. Автобусы будут ходить от «Ривьеры» до Меридианной.
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В пятницу – на тренировку с Канделаки, в субботу – на фестиваль еды. Афиша на выходные В Казани пройдет фестиваль кузнецов. Там можно сделать аленький цветочек Возле Чаши появится временный ресторанный комплекс
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