Куда сходить с детьми в День Города в Санкт-Петербурге бесплатно?

II Международный фестиваль «Мотостолица»

25, 27 мая 15:00-22:00 Манежная площадь

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http://motopetersburg.ru/

Фестиваль объединяет любовь к мотоциклам и рок-музыки. Ежедневные вечерние концерты гуру российской рок-сцены скорее заинтересуют взрослых и подростков, а вот дневная программа порадует всех. Во-первых, всегда будет работать специальная детская зона с развлечениями. Во-вторых, юных любителей техники, трюков и просто всего интересного ждет выставка штучных мотоциклов, разнообразные мото-шоу, в том числе и весьма экстремальные, выступления танцевальных коллективов и многое другое.

Фестиваль мороженого

26 мая 11:00-21:00 Островского площадь.

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https://vk.com/icefestival

Ежегодный городской праздник для любителей мороженого всех возрастов. Правда, его не раздают бесплатно и желающим полакомиться придется раскошелиться. Зато многочисленные развлечения фестиваля бесплатны. А именно — концерт с участием танцевальных и вокальных ансамблей, исполнителей и цирковых артистов, спартакиада и различные конкурсы. Детям обещают организовать интересный интерактив.

IV Петербургский парад ретро-транспорта

26 мая 11:40 — старт троллейбусов от сквера Малые Гаванцы на улице Нахимова, 12:00-14:30 — старт легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецавто от Морской набережной (район от Мичманской улицы до площади Европы), 13:00-20:00 — работа выставки на Инженерной улице и Кленовая аллее, 14:00— старт ретро-трамваем от дома 77 по Среднему проспекту Васильевского острова.

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http://retroparade.ru/#

Большой парад ретро-автомобилей, грузовиков, автобусов и даже троллейбусов с трамваями по центральным улицам города — такое понравится не только мальчишкам, фанатеющим от всевозможной техникой, но и нежным барышням. Маршруты движения подробно описаны на сайте парада. А тем кто лично, хочет заглянуть в салон некоторых моделей, рассмотреть их вблизи и сделать удачные снимки, лучше сразу приходить на выставку под открытым небом — колонны ретро-транспорта соберутся недалеко от Михайловского замка.

Международный Молодежный Водный Фестиваль

26 мая 12:00-20:00.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга (Приморское шоссе, дом 74).

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https://vk.com/mmvf_spb Организаторы этого спортивно-развлекательного события предлагают отметить День рождение Петербурга на свежем воздухе под музыкальные сеты известных диджеев, наблюдая за показательными выступлениями и соревнованиями на воде, суше и даже в воздухе. В парке будут гидросамолеты, регби, Strongman, пляжный волейбол, кайт— и виндсерфинг, мотокроссы, гидрофлай, флайбординг и многое другое. Детям также понравятся всевозможные мастер-классы. Участвовать взрослым не возбраняется!

Шоу-концерт «Классика на Дворцовой»

26 мая 21:00-23:00 Дворцовая площадь

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http://classicgala.spb.ru/ru/

Этому масштабному проекту уже пять лет. В этом году в честь Дня Города на сцене перед тысячами собравшихся вновь выступят звезды мировой оперной сцены и прославленные танцевальные коллективы. Среди них, например, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона, Театр танца Аллы Духовой TODES, Роберто Аланья и Александра Куржак, солист Большого театра Вячеслав Лопатин . Помимо взрослых их выступления явно оценят маленькие любители классической музыки. А еще им понравится звук, свет, яркие костюмы и декорации, органически вписанные в архитектурный ансамбль. Однако будьте готовы к тому, что на Дворцовой площади будет многолюдно, а сам концерт закончится достаточно поздно.

“Большой велопарад”

27 мая 10:00-сбор участников (угол Лиговского проспекта и улицы Жуковского); 11:00 -старт от БКЗ «Октябрьский»; 14:00 — финиш в парке «300-летия Санкт-Петербурга» (Приморское шоссе, дом 74).

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https://vk.com/maycycling

Парад — прекрасная возможность проехаться по городу на велосипеде всей семьей, дружно и организовано, не боясь быть задавленным проезжающей мимо машиной. Предварительная регистрация или вступительный взнос для участия не требуется. Достаточно желания и наличия велосипеда. На финише участников ожидает развлекательная программа: выставки, тест-драйвы, игры, соревнования, выступления артистов и другое.

Карнавальное шествие

27 мая старт в 12:00 набережная реки Фонтанки (в районе площади Белинского)— Невский проспект.

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В Большом государственном Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке с 24 по 27 мая проходит Международный фестиваль циркового искусства. Вот только, чтобы увидеть номера цирковых артистов из 20 стран мира, нужно приобретать билеты. Но в честь Дня Города участники фестиваля подготовили сюрприз — яркое карнавальное шествие по центральной улице города. В нем примут участие не только люди, но и дрессированные звери. И дети, и взрослые совершенно бесплатно смогут увидеть, как по «Невскому слонов водили». И не только их. Главное — приехать слегка заранее и занять хорошее место по маршруту следования циркачей, чтобы ничего не пропустить.

“День Тома Сойера”

27 мая 14:00-20:00 Васильевский остров, 8 линия, дом 23 (объект покраски — дракон),

13:00-17:00, набережная канала Грибоедова, дом 93 (объект покраски — черепаха, крокодил и бегемот) 12:00-17:00, улица Кораблестроителей, дом 39 (объект покраски — репка).

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https://vk.com/tomsawyerday

Неформальное мероприятие — никак не связанное с празднованием Дня города, что совершенно не означает будто его можно пропустить. 27 мая детям и взрослым предлагают взять кисти и валики (а краску покупают организаторы за счет собранных ранее средств) прийти по одному из указанных в программе адресов и раскрасить сказочных персонажей, живущих в запустении в городских дворах. С собой можно и нужно приносить все необходимое для пикника (и даже стулья). Предусмотрена и культурная программа. На улице Кораблестроителей — выставка Феликса Данкевича, выступление артистов Упсала-цирка (в 15:00) и спектакль театра «Берег» (в 16:00); во дворе по 8 линии Васильевского острова — выставка Владимира Трубакова и лавки «Самокат» и театральная постановка инклюзивного социально-культурного проекта «Дети тишины» (в 18:00). Завершится праздник на всех площадках коллективной уборкой территории.

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