Знаменитый блогер рассказала посетителям Клубной системы о кино

Встреча со знаменитым блогером Екатериной Перевизнык прошла в Территориальной клубной системе «Орехово» в среду, 23 мая. Диалог гостей и звезды YouTubа стал частью проекта «Оффлайн Среда».

Екатерина Перевизнык — автор и ведущая блога «Скандально неизвестный режиссер» на знаменитом видеохостинге.

— В живом диалоге с нашими посетителями Екатерина рассказала о деле своей жизни, поделилась секретами успешного сценария, ответила на интересующие молодёжь вопросы, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова . — Свою лекцию блогер подкрепляла фрагментами из самых известных киношных работ, и таким образом дала ребятам возможность самостоятельно разобрать эти истории на составляющие. Это, действительно, помогло закрепить полученные знания.

Фото предоставила Анастасия Ушакова