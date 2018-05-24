Ещё
Знаменитый блогер рассказала посетителям Клубной системы о кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Знаменитый блогер рассказала посетителям Клубной системы о кино 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 53 минуты назад
Фото: Борисовские пруды
Встреча со знаменитым блогером Екатериной Перевизнык прошла в Территориальной клубной системе «Орехово» в среду, 23 мая. Диалог гостей и звезды YouTubа стал частью проекта «Оффлайн Среда».
Екатерина Перевизнык — автор и ведущая блога «Скандально неизвестный режиссер» на знаменитом видеохостинге.
— В живом диалоге с нашими посетителями Екатерина рассказала о деле своей жизни, поделилась секретами успешного сценария, ответила на интересующие молодёжь вопросы, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» специалист по связям с общественностью ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова. — Свою лекцию блогер подкрепляла фрагментами из самых известных киношных работ, и таким образом дала ребятам возможность самостоятельно разобрать эти истории на составляющие. Это, действительно, помогло закрепить полученные знания.
Фото предоставила Анастасия Ушакова
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Ореховский жилмассив показали в «Царицыне» Музыкальный концерт ко Дню славянской письменности пройдет в «Царицыне» Зрительский клуб уйдет на каникулы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино10
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: вы москвич или «понаехавший»?121
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Нищета и забвение: судьбы известных актеров14
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение