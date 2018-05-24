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В Петербурге 24 мая после реставрации откроют Летний дворец Петра I
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В Петербурге 24 мая после реставрации откроют Летний дворец Петра I 

Собака 58 минут назад
Фото: Собака
Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба Русского музея.
На открытие Летнего дворца в Петербург приехал министр культуры Владимир Мединский. В ходе работ фасаду дворца вернули исторический окрас и лепной декор, были воссозданы полы, стены и потолки, отреставрированы стеновые деревянные панели и дубовые ступени Парадной и Винтовой лестниц. Также специалисты отреставрировали предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе живописные плафоны, отреставрировали мебель: коридорные шкафы, дубовое панно в прихожей с барельефным изображением Минервы, стол в нижней поварне.
Напомним, с 21 по 27 июня 2018 года за вход на территорию Летнего сада в Петербурге будут брать плату. Это связано с проведением фестиваля «Императорские сады России», который в 2018 году переедет из Михайловского сада. Цена за входной билет пока не установлена.
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