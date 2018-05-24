Boiler Room запустит «андеграундный Netflix»

Boiler Room, известные трансляциями DJ-сетов и выступлений, объявили о запуске на следующей неделе нового видеосервиса под названием 4:3, который должен стать «андеграундным Netflix ».

Контент на платформе будет курировать ряд гостей, в том числе Элайджа Вуд , Рюичи Сакамото, Персис и Дженн Нкиру. Среди доступных видео будут художественные фильмы, короткие и музыкальные клипы.

«Boiler Room и наша аудитория связаны с мирами музыки, искусства, моды, кино и культуры», — говорит директор по контенту компании Стивен Май, — «Они хотят более глубоких историй и реальных жизненных событий. Для нас 4:3 — эволюция медиабренда. Аудитория устала от белого шума, создаваемого издателями, которые пытаются взломать алгоритмы заманивая контентом».

Креативный директор 4:3 Амар Эдиривира добавляет, — «Держа зеркало перед интернет-культурой, 4:3 все время вытягивает что-либо из художественных фильмов в музыкальные видео, чтобы найти запоминающиеся кадры. Платформы стремятся оспаривать понятия „высокого“ и „низкого“ искусства, все время расширяя способы, которыми мы воспринимаем движущееся изображение и звук. 4:3 также станет площадкой оригинального контента Boiler Room».

Перед полноценным запуском 29 мая можно попробовать бета-версию сервиса здесь.

ИСТОЧНИК: CMU