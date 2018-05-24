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Boiler Room запустит «андеграундный Netflix»
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Boiler Room запустит «андеграундный Netflix» 

Ruvod.com 55 минут назад
Фото: Ruvod.com
Boiler Room, известные трансляциями DJ-сетов и выступлений, объявили о запуске на следующей неделе нового видеосервиса под названием 4:3, который должен стать «андеграундным Netflix».
Контент на платформе будет курировать ряд гостей, в том числе Элайджа Вуд, Рюичи Сакамото, Персис и Дженн Нкиру. Среди доступных видео будут художественные фильмы, короткие и музыкальные клипы.
«Boiler Room и наша аудитория связаны с мирами музыки, искусства, моды, кино и культуры», — говорит директор по контенту компании Стивен Май, — «Они хотят более глубоких историй и реальных жизненных событий. Для нас 4:3 — эволюция медиабренда. Аудитория устала от белого шума, создаваемого издателями, которые пытаются взломать алгоритмы заманивая контентом».
Креативный директор 4:3 Амар Эдиривира добавляет, — «Держа зеркало перед интернет-культурой, 4:3 все время вытягивает что-либо из художественных фильмов в музыкальные видео, чтобы найти запоминающиеся кадры. Платформы стремятся оспаривать понятия „высокого“ и „низкого“ искусства, все время расширяя способы, которыми мы воспринимаем движущееся изображение и звук. 4:3 также станет площадкой оригинального контента Boiler Room».
Перед полноценным запуском 29 мая можно попробовать бета-версию сервиса здесь.
ИСТОЧНИК: CMU
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