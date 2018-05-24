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Деревня в Тульской области на три дня приютит музыкантов из 10 стран
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Деревня в Тульской области на три дня приютит музыкантов из 10 стран 

Ридус 53 минуты назад
Фото: Ридус
Деревня Бунырево Тульской области на три дня — с 9 по 11 июня — превратится в масштабный музыкальный опен-эйр фестиваль — «Дикая мята».
Своим форматом данный фест выгодно отличается от конкурентов: здесь можно будет увидеть тех, кого на радио и другие опен-эйры почти не зовут.
Так, например, в нынешнем году на «Мяте» выступит дуэт из Германии Milky Chance. Для авторов хита «Stolen Dance» — это будет первое выступление в России. Предыдущие остановки — Гластонбери, Коачелла, Лоллапалуза.
Для датского квартета Brothers Moving выступление на «Дикой мяте» не будет первым в России, у нас они бывали неоднократно. Тем не менее, они достойны того, чтобы ради них отправиться в Тульскую область. За несколько лет эта уличная банда благодаря ютубу сумела пробиться с площадей и скверов на серьезные концертные площадки, и все благодаря невероятному драйву.
Аргентинцы из La Fanfarria del Capitán привезут в Бунырево крутой замес из ска, кумбии и панка. Эти хулиганы весьма востребованы, в год они дают не менее 100 концертов, так что «Ридус» рекомендуент пользоваться возможностью повидать их живьем.
The Paz Band из Тель-Авива отыграют старый добрый рок-н-ролл образца конца шестидесятых. Фронтвумен группы Gal De Paz называют обладательницей самого уникального голоса в Израиле, и это утверждение недалеко от истины.
Из отечественных звезд первой величины, которые выступят на «Дикой мяте», можно отметить Земфиру, Браво, 25/17 и The Hatters. Всего же за три дня на фестивале отыграют 70 групп из 10 стран.
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