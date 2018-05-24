«Начинать надо с детства». В Югре к патриотическому воспитанию подходят комплексно

Например, в Нижневартовске только за прошлый год прошли более 1500 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, а количество детей, подростков и молодежи, прошедших подготовку в профильных военно-спортивных лагерях — более 300. Активно развивается общественное движения «ЮНАРМИЯ». На сегодня в городе уже 350 детей причисляют себя к «юнармейцам», которые в этом году получили форму, пошитую по образцам современной армии. Стоит отметить, что на расширение использования общественников делает акцент руководство страны, ведь текущий год в России объявлен Владимиром Путиным Годом добровольца.

«В школах и организациях дополнительного образования, например, в «Центре детского творчества» и в центре «Патриот» у нас существуют и работают программы патриотического воспитания. Их цель — формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями и взглядами, ориентациями и установками, мотивами деятельности и поведения», — рассказала заместитель главы Нижневартовска пор социальной и молодёжной политике Надежда Волчанина.

Отдельной строкой стоит патриотическое воспитание силами некоммерческих организаций. Для примера, в Югре ведет активную деятельность общественное движение «Казачий дозор — Югра», участниками которого стали кадеты и те, кто посещают спортивные, военно-патриотические клубы, простые школьники.

«Сегодня необходимо прививать молодежи любовь к родному краю, развивать у подростков интерес к получению начальных военных навыков, повышать физическую подготовку. Во время сборов, а я в этом не раз убеждался лично, у подростков воспитываются такие качества и черты характера, как настойчивость в достижении цели, выдержка, решительность, хладнокровие, а также высокая эмоциональная и психологическая устойчивость, ярко проявляется товарищеская взаимовыручка», — рассказал руководитель общественного движения «Казачий Дозор — Югра» Вячеслав Нехороших.

Недавно, в структуру «Казачьего дозора — Югра» вступил и военно-патриотический клуб «Кадетская сотня» из Нижневартовска. Как рассказала атаман Нижневартовского городского казачьего общества Евгений Герасименко , этот процесс прошел естественным образом.

«С самых первых дней Нижневартовской казачьей организации ведется активная работа с подростками. За годы нашей работы, через кадетский корпус прошли сотни детей, которым, как мне кажется, мы смогли привить чувства и качества: любовь к Родине, патриотизм, братство и взаимовыручку. Многие наши воспитанники связали свою жизнь с казачьей станицей и военной службой. Самое главное в работе с детьми и подростками — это воспитание достойных граждан нашей страны. Очень важно найти способ удержать их от правонарушений и наркомании», — подчеркнул Герасименко.

Для достижения поставленных целей с кадетами регулярно проводятся занятия по начальной военной подготовке, истории Отечества, этике, рукопашному бою и другим видам спорта. Проводятся военно-полевые сборы, сплавы и спортивные соревнования.

Напомним, в Югре утвержден комплексный план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию на период до 2020 года. Его основная цель — реализация государственной программы. Основными исполнителями выступают все департаменты социального блока, а также все 22 муниципальных образования. Общий консолидированный бюджет на все мероприятия составляет 145 млн рублей.