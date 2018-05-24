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Ежегодный фестиваль «Парусник надежды» в Бибиреве завершится гала-концертом
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Ежегодный фестиваль «Парусник надежды» в Бибиреве завершится гала-концертом 

Управа района Бибирево 44 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Гала-концерт студии авторской песни «Парусник» Дома культуры «Смена» станет заключительной нотой большого ежегодного фестиваля «Парусник надежды». Как сообщила директор учреждения Елена Никифорова, ценителей творчества этого коллектива будут ждать 24 мая.
— Весь вечер для вас будут звучать мелодичные, душевные песни, которые вы наверняка знаете. Как всегда на концертах студии «Парусник» вас ждет душевная дружеская атмосфера, — поделилась Елена Никифорова.
Гала-концерт начнется в 18.30. Вход свободный для всех желающих.
Напомним, ДК «Смена» расположен по адресу: улица Корнейчука, дом 38Б. (вт)
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