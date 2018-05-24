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Танцевальный ансамбль «Вдохновение» КЦ «Зеленоград» ведет набор в свои группы
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Танцевальный ансамбль «Вдохновение» КЦ «Зеленоград» ведет набор в свои группы 

Савелки 30 минут назад
Фото: Савелки
Приглашаются дети 10-13 лет с хореографической подготовкой.
Воспитанники «Вдохновения» исполняют, в основном, русские народные танцы и танцы народов мира. Это большой и дружный коллектив с богатой сценической историей. Ансамбль отличает основательная техническая подготовка танцоров, разнообразие их репертуара, выверенные движения и артистизм, яркие, колоритные костюмы и чудесная музыка. В 2017 году «Вдохновению» было присвоено почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».
В июне по вторникам и четвергам будет проводиться просмотр танцоров. Встреча в 18.00 у стойки «Информация».
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